Луцк под массированным ударом ракет и дронов: мэр рассказал о последствиях атаки

Взрывы в Луцке раздавались в течение всей ночи.

https://glavred.info/ukraine/luck-pod-massirovannym-udarom-raket-i-dronov-mer-rasskazal-o-posledstviyah-10679837.html Ссылка скопирована

Россияне терроризировали Луцк ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

Россияне атаковали дронами и ракетами Луцк

В городе обошлось без погибших

В результате вражеского удара поднялись пожары

В ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В нескольких городах прогремели взрывы, в частности, враг терроризировал Луцк. Взрывы в регионе подтвердил городской голова Игорь Полищук.

Полищук отметил, что работает ПВО и попросил жителей города находиться в безопасных местах. Около 02:32 он написал, что на подлете к городу зафиксировали ударный дрон.

видео дня

Сначала в Воздушных силах написали, что БПЛА движется в направлении Луцка с Востока. Уже после 2:32 Полищук отметил, что фиксируют еще БпЛА на подлете к городу, а в Воздушных силах уточнили, что эти дроны летят с разных направлений.

Позже россияне подняли в небо 2 самолета МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Предварительно враг осуществил пуск ракет, тогда Полищук предостерег, что выпущенные цели, вероятно, движутся в сторону Луцка. После этого в городе прогремели взрывы, а мониторинговые каналы сообщили, что 2 "Кинжала" локально потеряны на Волыни.

Повторные пуски "Кинжалов" зафиксировали около 04:43. Параллельно город отбивался еще от российских дронов.

Позже Полищук официально сообщил о последствиях российского удара по региону.

Он отметил, что в ночь на 9 июля была наиболее массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на Луцк и общину.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - написал он.

По его данным, по состоянию на 06:16 информации о погибших в результате вражеской атаки нет.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером вторника, 8 июля, по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал". Российская армия осуществила пуски ракет типа "Кинжал". Один из снарядов двигался в направлении Житомир - Староконстантинов.

Напомним, в ночь на 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремело 4 взрыва. В результате удара РФ было известно о пострадавших.

Днем ранее, 6 июля российские оккупационные войска применили дроны "Shahed" по Киевской области, Харькову и Запорожской области. Взрывы гремели и в Николаеве. Фиксировали пожары и разрушения. Пострадали люди.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред