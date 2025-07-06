РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, детали

Ночью 6 июля российские оккупационные войска применили дроны Shahed по Киевской области, Харькову и Запорожской области. Взрывы гремели и в Николаеве. Фиксировались пожары и разрушения. Пострадали люди.
Киевская область
Враг атаковал Вышгородский район. Пострадали три человека. Повреждены жилые дома и автомобили. В одном из домов спасатели деблокировали женщину 1938 года рождения, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
"Очередная вражеская атака вызвала разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады", - говорится в сообщении ГосЧС.видео дня
Харьков
Российские войска нанесли удары по Харькову БПЛА Шахед. Враг ударил по Шевченковскому, Новобаварскому и Киевскому районам. Ранены три человека. Среди них маленький ребенок, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг атаковал Харьков 8 "шахедами", рассказал мэр города Игорь Терехов.
По его словам, в Шевченковском районе повреждены дома и спортивный объект, ребенку оказывают помощь из-за стресса.
В Новобаварском районе ранена женщина. Вражеский дрон упал возле дома, взрывной волной выбило окна.
Запорожье и область
Запорожскую область ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Повреждены складские помещения, сельхозтехника, частично разрушено здание частного предприятия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, рассказали в ОВА.
В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожский район и город Запорожье беспилотниками. Вследствие обстрелов травмы получила 90-летняя женщина, ей оказывают помощь, рассказали в ГСЧС Запорожской области.
Как уточнили спасатели, разрушен жилой дом и хозяйственные сооружения.
Об источнике: ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
"В Запорожье вспыхнули масштабные пожары в зданиях частного предприятия - пламя охватило 600 кв. м.;Еще 400 кв. м горело в других населенных пунктах района.К ликвидации последствий было привлечено 92 спасателя и 20 единиц техники.Работали все экстренные службы", - подчеркнули в ГСЧС.
Николаев и область
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью россияне устроили массированную атаку дронами типа Shahed 131/136 на Николаев. Под удар попала портовая инфраструктура. Повреждены здания и электросети. Пострадавших нет.
Также враг атаковал и Николаевский район. В селе Рыбаковка повреждено 13 частных домов и другая гражданская инфраструктура.
"Возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждена линия электропередач - сейчас обесточен 531 абонент", - написал Ким.
Удары России по Украине – новости:
Как сообщал Главред, 3 июля вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.
утром 4 июля российские оккупанты нанесли удары дронами по Кривому Рогу. В городе были перебои с электроснабжением. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры.
Ночью войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.
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