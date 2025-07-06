РФ ночью ударила по Киевщине, Харькову, Николаеву и Запорожской области, детали

В регионах фиксировались пожары и разрушения, пострадали люди.

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На кадрах - пожар на Киевщине и разрушения в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области, Запорожская ОВА

Ночью 6 июля российские оккупационные войска применили дроны Shahed по Киевской области, Харькову и Запорожской области. Взрывы гремели и в Николаеве. Фиксировались пожары и разрушения. Пострадали люди.

Киевская область

Враг атаковал Вышгородский район. Пострадали три человека. Повреждены жилые дома и автомобили. В одном из домов спасатели деблокировали женщину 1938 года рождения, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Очередная вражеская атака вызвала разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской громады", - говорится в сообщении ГосЧС. видео дня

Спасатели ликвидируют последствия вражеского удара на Киевщине / ОВА Киевской области

Последствия удара РФ по Киевщине / Киевская ОВА

В результате удара оккупантов по Киевщине был пожар / ГСЧС в Киевской области

Харьков

Российские войска нанесли удары по Харькову БПЛА Шахед. Враг ударил по Шевченковскому, Новобаварскому и Киевскому районам. Ранены три человека. Среди них маленький ребенок, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг атаковал Харьков 8 "шахедами", рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в Шевченковском районе повреждены дома и спортивный объект, ребенку оказывают помощь из-за стресса.

В Новобаварском районе ранена женщина. Вражеский дрон упал возле дома, взрывной волной выбило окна.

Запорожье и область

Запорожскую область ночью оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Повреждены складские помещения, сельхозтехника, частично разрушено здание частного предприятия. Продолжаются аварийно-спасательные работы, рассказали в ОВА.

Последствия вражеского удара по Запорожской области / Запорожская ОВА

Разрушения в Запорожской области / Запорожская ОВА

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Запорожский район и город Запорожье беспилотниками. Вследствие обстрелов травмы получила 90-летняя женщина, ей оказывают помощь, рассказали в ГСЧС Запорожской области.

Как уточнили спасатели, разрушен жилой дом и хозяйственные сооружения.

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

"В Запорожье вспыхнули масштабные пожары в зданиях частного предприятия - пламя охватило 600 кв. м.;Еще 400 кв. м горело в других населенных пунктах района.К ликвидации последствий было привлечено 92 спасателя и 20 единиц техники.Работали все экстренные службы", - подчеркнули в ГСЧС.

В Запорожской области были масштабные пожары, работали спасатели / ГСЧС

В Запорожской области были масштабные пожары, работали спасатели / ГСЧС

В Запорожской области были масштабные пожары, работали спасатели / ГСЧС

В Запорожской области были масштабные пожары, работали спасатели / ГСЧС

Николаев и область

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью россияне устроили массированную атаку дронами типа Shahed 131/136 на Николаев. Под удар попала портовая инфраструктура. Повреждены здания и электросети. Пострадавших нет.

Также враг атаковал и Николаевский район. В селе Рыбаковка повреждено 13 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

"Возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждена линия электропередач - сейчас обесточен 531 абонент", - написал Ким.

Кратко о "Шахедах" / Инфографика: Главред

Удары России по Украине – новости:

Как сообщал Главред, 3 июля вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

утром 4 июля российские оккупанты нанесли удары дронами по Кривому Рогу. В городе были перебои с электроснабжением. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры.

Ночью войска РФ атаковали Киев десятками дронов и ракетами. Последствия фиксировались в более 13 районах столицы. Были пожары, в городе стоял дым.

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