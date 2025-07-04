Россияне атаковали Кривой Рог: возник большой пожар, есть раненые

Коротко:
- РФ атаковала Кривой Рог Шахедами, в городе раздавались взрывы
- Известно, что на месте попадания возник пожар, ранены три человека
- Попадание произошло в объект гражданской инфраструктуры
Утром, 4 июля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили об угрозе применения авиационных средств поражения для Криворожского района.
Уже через несколько минут жителей Кривого Рока призвали находиться в укрытиях. Звуки взрывов в городе раздались в 11:38.
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что над городом летали вражеские Шахеды.
"Кривой Рог. Шахедная атака. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - подчеркнул он.
В то же время, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в Кривом Роге есть попадания.
"Враг попал БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Предварительно, ранены двое мужчин. Больше деталей выясняем", - говорится в сообщении.
Впоследствии корреспонденты Суспільного сообщили, что в Кривом Роге возникли перебои со светом после атаки РФ.
В 12:04 Александр Вилкул добавил, что в Кривом Роге есть попадание в объект гражданской инфраструктуры.
"На сейчас трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте", - написал он.
Пожар в Кривом Роге после атаки РФ - видео:
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Как сообщал Главред, в ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками типа Шахед. Позже в воздух были подняты самолеты МиГ-31К.
Известно, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Последствия вражеской атаки фиксируют на более 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Повреждены жилые застройки.
Стоит добавить, что для атаки оккупанты применили 550 средств воздушного нападения, в частности дроны, ракеты Кинжал и Искандер. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
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О персоне: Александр Вилкул
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
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