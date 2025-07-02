Смертельные взрывы под Житомиром: появились новые подробности

Главное:
- За пределами кольцевой дороги произошел взрыв и начался мощный пожар
- Медработники советуют осуществить профилактические меры
Патрульная полиция сообщила об организации двустороннего движения по полосам в направлении города Киева на автодороге М-06 Киев - Чоп в Житомирской области.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram Патрульной полиции после взрывов в Житомирской области.
Как сообщалось, что в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области), движение в обоих направлениях перекрыто.
Кроме того, жителям Житомирской общины и области медработники советуют осуществить профилактические меры до выяснения всех обстоятельств взрыва и пожара на трассе в направлении Киева.
"Сегодня около 18:00 на трассе в направлении Киева, за пределами кольцевой дороги, произошел взрыв и продолжается пожар. Причины взрыва выясняются. До выяснения всех обстоятельств предоставляем рекомендации для предупреждения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье населения", - говорится на странице Житомирской военной администрации в Telegram.
В частности, людям рекомендуют:
- закрыть окна;
- минимизировать пребывание на улице;
- пить больше воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Как сообщалось, сейчас трасса М-06 в районе с. Березина перекрыта в обе стороны. Взрыв прогремел около 18:00 вблизи с. Березина Глыбочицкой громады, на месте работают все экстренные службы, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.
Смотрите видео - последствия взрывов на Житомирщине:
По сообщению областной военной администрации, два человека погибли, еще 15 пострадали. Глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко уточнил, что было два взрыва. Официальной информации о том, где именно это произошло пока нет.
Напомним, ранее возле Житомира прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что это произошло вблизи областного центра на трассе в сторону Киева. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Как писал Главред, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, детям было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.
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Об источнике: Житомирская ОВА
Житомирская областная государственная администрация – местная государственная администрация Житомирской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации, пишет Википедия.
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