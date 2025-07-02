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Сильный пожар, есть погибшие: под Житомиром прогремели сильные взрывы

Ангелина Подвысоцкая
2 июля 2025, 20:03обновлено 2 июля, 21:13
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Вблизи Житомира прогремело 2 мощных взрыва. На трассе образовались большие пробки.
взрыв под Житомиром
Возле Житомира прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Возле Житомира прогремели мощные взрывы
  • Взрывы прогремели на складе промышленного предприятия
  • В результате этого есть погибшие и раненые

В Житомире прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что это произошло вблизи областного центра на трассе в сторону Киева. Об этом заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Суспільне.

В Житомирском горсовете отметили, что взрыв прогремел на автозаправке. Однако председатель Глыбочицкого сельского совета Сергей Сокальский сообщил Общественному о том, что это произошло в селе Березина на производственном складе одного из промышленных предприятий.

видео дня

"Повреждены жилые частные дома. Вокруг много стекла, дыма, повреждены линии электропередач. Есть информация о травмированных. Я выезжал на место происшествия, но не доехал из-за больших пробок на Киевской трассе", - сказал Сергей Сокальский.

В Сети разлетелось видео с моментом жесткого взрыва. На кадрах видно, взрывная волна была такой силы, что после взрыва в машине лопнуло лобовое стекло.

Смотрите видео с моментом взрыва под Житомиром:

взрыв в Житомире
Возле Житомира прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

По данным "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", медики госпитализировали двух женщин.

"Предварительно, много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе", - рассказал директор центра Виктор Гринев.

Смотрите видео с последствиями взрывов под Житомиром:

взрывы под Житомиром
Возле Житомира прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Виталий Бунечко с места события уточнил, что уже известно по меньшей мере о 2 погибших и 15 пострадавших.

Смотрите видео с последствиями взрывов под Житомиром:

взрыв под Житомиром
Возле Житомира прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Позже в Сети появились видео с места возле эпицентра взрывов. На кадрах видно разрушенные жилые дома. Точное их количество подсчитать пока сложно. Также была сильно повреждена заправка, размещенная недалеко от складов. Стоит отметить, что изначально была информация о взрыве АЗС, но вскоре она не подтвердилась.

Смотрите видео с последствиями взрывов возле Житомира:

взрыв возле Житомира
Возле Житомира прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Массированная атака по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 29 июня враг атаковал Украину дронами и ракетами, большое количество из которых было направлено на западные области Украины. Взрывы раздавались в Запорожье, Львовской, Полтавской, Черкасской областях.

Известно, что отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. Он сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней - его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

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