Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, детали

Россияне били по критической инфраструктуре.

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Атака РФ на Украину / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Враг атаковал критическую инфраструктуру

В Черкасской области известно о трех пострадавших

Страна-агрессор Россия снова массированно атаковала Украину. Так, в ночь на 29 июня враг применил дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины. Взрывы раздавались в Запорожье, Львовской, Полтавской, Черкасской областях.

Львовская область

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

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По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - написал он.

В то же время, мэр города Андрей Садовый добавил, что несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.

Полтавская область

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

По его словам, ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Черкасская область

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что из-за вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, трое пострадавших.

В 7:56 глава Черкасской ОГА опубликовал кадры последствий атаки на Смелу Черкасской области.

По его словам, в Смеле шесть пострадавших, из них - один ребенок. Повреждены три девятиэтажки. Существенно изуродован также местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

"Повреждено производственное помещение одного из предприятий", - написал он.

При этом, согласно предварительным данным, пострадавших в результате удара россиян нет.

Какими ракетами РФ наносит удары / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 26 июня Киев и Киевская область подверглись атаке вражеских беспилотников. В Полтавской области работала ПВО, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе.

Утром 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. В Укрзализныце заявили, что в результате террористического удара российской оккупационной армии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье.

Позже Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России по Днепропетровской области погибли 11 человек, еще более 160 получили ранения.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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