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Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, детали

Мария Николишин
29 июня 2025, 07:40обновлено 29 июня, 08:37
1557
Россияне били по критической инфраструктуре.
Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, детали
Атака РФ на Украину / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атаковала Украину ракетами и дронами
  • Враг атаковал критическую инфраструктуру
  • В Черкасской области известно о трех пострадавших

Страна-агрессор Россия снова массированно атаковала Украину. Так, в ночь на 29 июня враг применил дроны и ракеты, большое количество из которых было направлено на западные области Украины. Взрывы раздавались в Запорожье, Львовской, Полтавской, Черкасской областях.

Львовская область

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

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По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.

"Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы", - написал он.

В то же время, мэр города Андрей Садовый добавил, что несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.

Полтавская область

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что в результате комбинированной атаки врага в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий, произошел пожар.

По его словам, ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Черкасская область

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что из-за вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, трое пострадавших.

В 7:56 глава Черкасской ОГА опубликовал кадры последствий атаки на Смелу Черкасской области.

По его словам, в Смеле шесть пострадавших, из них - один ребенок. Повреждены три девятиэтажки. Существенно изуродован также местный колледж Национального университета пищевых технологий.

  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
  • Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня
    Последствия удара РФ по Черкасской области 29 июня фото: Игорь Табурец
Запорожье

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

"Повреждено производственное помещение одного из предприятий", - написал он.

При этом, согласно предварительным данным, пострадавших в результате удара россиян нет.

Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, детали
Какими ракетами РФ наносит удары / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 26 июня Киев и Киевская область подверглись атаке вражеских беспилотников. В Полтавской области работала ПВО, зафиксировано падение обломков в Кременчугском районе.

Утром 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. В Укрзализныце заявили, что в результате террористического удара российской оккупационной армии по Днепропетровщине поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье.

Позже Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара России по Днепропетровской области погибли 11 человек, еще более 160 получили ранения.

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Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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