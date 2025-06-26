Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД

Войны будущего не будут связаны с обменом ядерными ударами.

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Какой будет война будущего / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Главное из заявления руководителя ЦПД:

Будущее - не за ядерным сдерживанием

Стратегическую стабильность могут разрушить атаки на AI-инфраструктуру

Нужно сдерживание из-за страха ИИ-хаоса

Весь мир стоит на пороге новой логики противостояния, конкуренции и войны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Пока устаревшие политики продолжают говорить о ядерном оружии, а отдельно сумасшедшие об "Орешнике", будущее - не за ядерным сдерживанием, а за доктриной ИИ-сдерживания", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, необходимо уже адаптировать логику ядерной эпохи к эпохе ИИ. В частности, стратегическую стабильность в мире будущего могут разрушить не ракеты, а атаки на AI-инфраструктуру.

Коваленко также отметил, что войны будущего - это не обмен ядерными ударами, о чем "постоянно говорят старые политики". Речь идет об атаках на системы, которые будут выполнять и принимать решения будущего:

центры ИИ, которые будут управлять ракетными системами;

генеративные модели, которые будут влиять на разведданные;

LLM, которые будут анализировать и выводить политические сценарии, от чего люди будут отталкиваться при принятии решений;

системы ИИ, которые будут отвечать за энергетику и системы жизнеобеспечения городов.

"И если одно государство намеренно выводит из строя AI-системы другого - риск потери контроля возрастает кратно. Нам нужно сдерживание из-за страха ИИ-хаоса", - подчеркнул руководитель ЦПД.

По его мнению, необходимо заниматься следующими действиями:

классифицировать критические ИИ-системы как объекты стратегической безопасности;

разработать протоколы "защищенного принятия решений" в условиях гибридной дестабилизации;

инициировать международную платформу по правилам поведения в сфере боевого ИИ.

"Мы стоим на пороге новой логики противостояния, конкуренции и войны. Это касается всего мира", - подытожил Коваленко.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия действительно рассматривает возможность нападения на одну из стран-членов Альянса. По оценкам, это может произойти в течение ближайших 5-7 лет.

Заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Святослав Паламар сказал, что у Украины есть шансы одержать победу в войне с российскими оккупантами. Мир наступит тогда, когда в России сменится режим, или она распадется, и уже не будет угрожать украинской государственности.

В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что санкции против страны-агрессора России являются ключевым элементом для прекращения войны в Украине.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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