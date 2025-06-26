Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД

Мария Николишин
26 июня 2025, 11:17
197
Войны будущего не будут связаны с обменом ядерными ударами.
Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД
Какой будет война будущего / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Главное из заявления руководителя ЦПД:

  • Будущее - не за ядерным сдерживанием
  • Стратегическую стабильность могут разрушить атаки на AI-инфраструктуру
  • Нужно сдерживание из-за страха ИИ-хаоса

Весь мир стоит на пороге новой логики противостояния, конкуренции и войны. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Пока устаревшие политики продолжают говорить о ядерном оружии, а отдельно сумасшедшие об "Орешнике", будущее - не за ядерным сдерживанием, а за доктриной ИИ-сдерживания", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, необходимо уже адаптировать логику ядерной эпохи к эпохе ИИ. В частности, стратегическую стабильность в мире будущего могут разрушить не ракеты, а атаки на AI-инфраструктуру.

Коваленко также отметил, что войны будущего - это не обмен ядерными ударами, о чем "постоянно говорят старые политики". Речь идет об атаках на системы, которые будут выполнять и принимать решения будущего:

  • центры ИИ, которые будут управлять ракетными системами;
  • генеративные модели, которые будут влиять на разведданные;
  • LLM, которые будут анализировать и выводить политические сценарии, от чего люди будут отталкиваться при принятии решений;
  • системы ИИ, которые будут отвечать за энергетику и системы жизнеобеспечения городов.

"И если одно государство намеренно выводит из строя AI-системы другого - риск потери контроля возрастает кратно. Нам нужно сдерживание из-за страха ИИ-хаоса", - подчеркнул руководитель ЦПД.

По его мнению, необходимо заниматься следующими действиями:

  • классифицировать критические ИИ-системы как объекты стратегической безопасности;
  • разработать протоколы "защищенного принятия решений" в условиях гибридной дестабилизации;
  • инициировать международную платформу по правилам поведения в сфере боевого ИИ.

"Мы стоим на пороге новой логики противостояния, конкуренции и войны. Это касается всего мира", - подытожил Коваленко.

Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия действительно рассматривает возможность нападения на одну из стран-членов Альянса. По оценкам, это может произойти в течение ближайших 5-7 лет.

Заместитель командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Святослав Паламар сказал, что у Украины есть шансы одержать победу в войне с российскими оккупантами. Мир наступит тогда, когда в России сменится режим, или она распадется, и уже не будет угрожать украинской государственности.

В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что санкции против страны-агрессора России являются ключевым элементом для прекращения войны в Украине.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ядерная угроза война России и Украины Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

11:39Фронт
Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД

Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД

11:17Война
Россияне попались: на Сумщине десантники существенно пополнили обменный фонд

Россияне попались: на Сумщине десантники существенно пополнили обменный фонд

11:11Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой

Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

Последние новости

11:39

Наступление РФ захлебнулось: Сырский заявил о переломе фронта и успехах ВСУ

11:33

Что кладут в соленые огурцы: рецепт оигрков из бабушкиной кадки

11:17

Мы стоим на пороге новой войны, где ядерные удары уже не приоритет - ЦПД

11:16

Мощная магнитная буря ударила по Украине: как долго будет бушевать шторм

11:14

Какую пенсию получат украинцы, которые имели среднюю зарплату: сумма удивит

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
11:11

Россияне попались: на Сумщине десантники существенно пополнили обменный фонд

11:02

Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Крысам - покупки, Кроликов завалят работой

10:57

Популярной российской актрисе грозит серьезное наказание за сошенничество

10:48

Гороскоп Таро на завтра 27 июня: Близнецам - новый путь, Девам - верность себе

Реклама
10:20

В Украине для одной категории граждан будут выдавать кредиты по-другому: кого коснется

10:07

Раскалит до +30: синоптик предупредила, когда Украину накроет жара

09:49

В Резерв+ произошел сбой: что известно

09:20

В Иране впервые сказали, что стало с ядерными объектами после ударов США

08:56

Ощутимая прибавка: кто из пенсионеров будет получать большие выплаты

08:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 июня (обновляется)

08:22

Карта Deep State онлайн за 26 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Почему угроза создания Ираном ядерного оружия только увеличилась?мнение

08:06

Путин готовится к войне: в ISW предупредили об опасности нападения РФ на НАТО

07:30

Армия РФ сбросила авиабомбы и била из артиллерии по жилым домам на Херсонщине

07:10

Две королевы отличаются тремя деталями: надо найти их за 27 секунд

Реклама
06:56

Пять взрывов за пять минут: Москву атаковали дроныВидео

06:10

Трамп устроил мощную ошибку в Белом домемнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия в картинке с мужчиной на заправке за 39 секунд

05:06

Старее, чем многим кажется: когда на самом деле появился украинский языкВидео

04:30

Форма подбородка может раскрыть скрытые черты вашей личности - интересный тест

03:44

Гороскоп на завтра 27 июня: Тельцам - солидная прибыль, Львам - проблемы

02:41

"Ворчливый старикашка": на День рождения Лео Месси получил необычное поздравление от жены

02:31

"Израиль - реалисты": Данилов сказал, будет ли сменен режим аятолл в Тегеране

01:44

Гаага ждет: Зеленский раскрыл план, как привлечь Путина к ответственности

01:40

Цены растут, как на дрожжах: какие базисные продукты подскочили более чем на 20%

01:30

И в 50 - "ангел": Дрю Бэрримор показала свое истинное лицо

00:50

Как появился фейк о запрете выезда женщин: ЦПД раскрывает интересные подробности

00:32

Игорь Кондратюк впервые признался, почему скрывал службу сына в ВСУВидео

25 июня, среда
23:39

Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошлоВидео

23:08

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:05

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

23:02

"Я омерзительна": Клару Новикову угораздило сделать новое признание

22:41

Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

22:27

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:24

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

Реклама
21:53

Приедет: сын Преснякова сообщил о важном решении

21:15

Как заготовить щавель на зиму - простой способ без соли и уксуса

21:12

Москва готовится "разменять" своего союзника на Украину - о чем идет речь

21:11

Миф о "нуле": сколько километров на самом деле можно проехать, когда загорелся индикатор

21:06

Забытые, но не утраченные: украинские женские и мужские имена с глубоким смысломВидео

20:45

Без трения и нервов: всего одно домашнее средство сделает унитаз белоснежнымВидео

20:12

Украина создала оружие, которое бьет на 60 км, но есть нюанс: СМИ раскрыли деталиВидео

20:04

Тайная жена, секретный ребенок: Джеджула раскрыл детали нового брака с загадочной незнакомкой

20:02

Российские миллиарды на ПВО: Умеров раскрыл, что получит Украина от Британии

19:52

Как сохранить петрушку на зиму без потери пользы: метод, о котором знают единицыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять