Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия

Анна Ярославская
19 июня 2025, 11:49
68
Глава РФ хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение "ядерную помойку".
Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия
Ядерное облако может пойти и на Москву / Коллаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Есть ли риск ядерного удара РФ по Украине
  • Почему Путин не пойдет на применение ядерки

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает маловероятным применение российским диктатором ядерного оружия против Украины.

По его словам, "ящик Пандоры вряд ли кто-то рискнет открыть".

видео дня

"Путин хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение ядерную помойку", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Кроме того, Европа также не захочет заполучить над собой радиоактивное облако, которое, к слову, может пойти и на Москву.

"Российские пропагандисты рисуют, что ядерное облако в случае ядерного удара по Украине пойдет на Европу, но оно же может пойти и на Москву. Поэтому я думаю, что до ядерки не дойдет. Если ты хочешь, что-то завоевать, ты это портить не будешь – товар надо беречь", - резюмировал Жданов.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие в Украине

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Пентагона Пит Гегсет допустил передачу Украине ядерного оружия. Однако заявил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

Специалист по вопросам ядерного оружия из России Павел Подвиг высказал мнение, что уже через четыре года Украина может вернуть ядерный статус. Для создания ядерной бомбы у Киева есть возможность использовать обогащенный уран или плутоний.

Бывший министр экологии Юрий Костенко, который был вовлечен в процесс отказа Украины от ядерного арсенала, раскрыл давнюю тайну. Он рассказал, какие государства наиболее настойчиво требовали этого от Киева.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие ядерная война Олег Жданов война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:16Война
Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

12:24Политика
Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

11:06Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Безобразно ведет себя: как выглядит сын Николая Баскова

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Скоблить вручную больше не надо: унитаз будет ослепительно белым с одним средством

Последние новости

13:16

Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

13:15

Курсовые "обострения": как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня

13:07

Где спряталась цифра 6 среди пятерок: только "гений головоломок" найдет ее за 11 секунд

12:34

"Кто-то в Европе верит": Путин сказал, пойдет ли войной на страны НАТО

12:24

Встреча Путина с Зеленским и Трампом: в Кремле выдвинули новые условия

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
12:14

Колорадский жук - как вредитель из США захватил Европу и Украину

12:13

Средняя зарплата в Украине выросла: кто получает больше всего

12:05

Китайский гороскоп на завтра 20 июня: Быкам - страх, Свиньям - неудачи

12:04

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума: подруга певицы подтвердила слухи

Реклама
11:57

Что известно о Фордо - ядерном сердце Ирана, которое хочет "выключить" Израиль

11:49

Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия

11:42

Оккупанты продвинулись в двух областях Украины: в DeepState раскрыли направления

11:10

"И паспорт": предательница Ани Лорак получила российское гражданство

11:06

Продукт, который употребляет каждый украинец, резко подорожает: насколько вырастет цена

10:54

Целенаправленные удары по населению: известно, чем опасна новая тактика атак РФ

10:52

Звездный Папа: кто из современных знаменитостей является родственником Льва XIV

10:45

Мобилизация в Украине продолжается: как узнать, в розыске ли вы в ТЦК

10:43

Может ли РФ высадить десант для захвата Одессы: в ВМС дали четкий ответ

10:15

ПриватБанк может "заморозить" перевод на карту: в каком случае деньги не вернут

09:31

Серьезный пожар в районе аэродрома: дроны массово налетели на Волгоград в России

Реклама
09:25

В США готовятся: Вашингтон может атаковать Иран в ближайшие дни - Bloomberg

09:16

Беглец Олег Винник попал в новые крупные неприятности за границей - детали

09:01

Набеги на гардероб: Сара Джессика Паркер рассказала, как ведут себя ее дочери

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 июня (обновляется)

08:44

Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Ракам - удача, Стрельцам - тяжелое решение

08:37

Карта Deep State онлайн за 19 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

08:19

Такого не было с зимы 2024 года: РФ прибегла к опасному повороту и выбрала цель

08:08

Тарас Цымбалюк показал своих родителей - реакция поклонников

07:39

Путин назвал сроки нового раунда переговоров и сказал, с кем готов подписать мир

07:00

"Объект ВПК": Путин цинично оправдал удар ракеты по девятиэтажке в КиевеВидео

05:24

Как сказать на украинском "ширинка": блогер удивил ответом

05:03

Ужас для царской власти и полиции: как похороны Леси Украинки всколыхнули весь КиевВидео

04:40

5 советов, как защитить томаты от болезней летом: урожай удивит щедростью

03:34

Жизнь резко изменится - 3 знаков зодиака ждет прилив достатка и удачи с 19 июня

03:20

Бабочки в животе гарантированы: 5 знаков встретят свою настоящую любовь летом

01:53

От партнерства до "соучастия" один шаг: что изменило отношение Кремля к Германии

01:49

8 лет вместе: Маколей Калкин с женой трогательно поздравили друг друга с годовщиной

01:30

60-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" покорила красную дорожку натуральным видом

00:50

Больного СМА активиста Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве: что известно

Реклама
00:47

Трамп может согласиться на продажу оружия Украине: Волкер назвал неожиданное условие

00:08

Впервые за почти полвека карьеры: Том Круз получит первый Оскар

18 июня, среда
23:37

На грядке осталось место: эта неприхотливая культура даст урожай уже через два месяцаВидео

23:20

Украина уже производит баллистические ракеты дальностью более 500 км - экс-глава СВР

23:07

"Алан это не понимает": Макс Барских признался, из-за чего ссорится с Бадоевым

23:06

"Есть центральная тема, других обсуждений не будет": чего ждать Украине от саммита НАТО

22:41

Тайны "Маэстро": какой путь прошел Леонид Быков, чтобы стать кумиром миллионовВидео

22:31

Ключевая задача Кремля: названа реальная цель массированного удара РФ по Киеву

22:26

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя Настя с родными: она лечилась от рака

21:54

Невероятная задача ставит в тупик миллионы людей: найти число среди одинаковых

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять