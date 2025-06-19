Жданов оценил, пойдет ли Путин на применение ядерного оружия

Глава РФ хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение "ядерную помойку".

https://glavred.info/war/zhdanov-ocenil-poydet-li-putin-na-primenenie-yadernogo-oruzhiya-10674572.html Ссылка скопирована

Ядерное облако может пойти и на Москву / Коллаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Есть ли риск ядерного удара РФ по Украине

Почему Путин не пойдет на применение ядерки

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает маловероятным применение российским диктатором ядерного оружия против Украины.

По его словам, "ящик Пандоры вряд ли кто-то рискнет открыть".

видео дня

"Путин хочет завоевать Украину, а не получить в свое распоряжение ядерную помойку", - сказал Жданов в интервью Главреду.

Кроме того, Европа также не захочет заполучить над собой радиоактивное облако, которое, к слову, может пойти и на Москву.

"Российские пропагандисты рисуют, что ядерное облако в случае ядерного удара по Украине пойдет на Европу, но оно же может пойти и на Москву. Поэтому я думаю, что до ядерки не дойдет. Если ты хочешь, что-то завоевать, ты это портить не будешь – товар надо беречь", - резюмировал Жданов.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие в Украине

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Альтернативной гарантией безопасности от российской агрессии может стать ядерное оружие, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Пентагона Пит Гегсет допустил передачу Украине ядерного оружия. Однако заявил, что не собирается "объявлять что-то открытое или нерассмотренное".

Специалист по вопросам ядерного оружия из России Павел Подвиг высказал мнение, что уже через четыре года Украина может вернуть ядерный статус. Для создания ядерной бомбы у Киева есть возможность использовать обогащенный уран или плутоний.

Бывший министр экологии Юрий Костенко, который был вовлечен в процесс отказа Украины от ядерного арсенала, раскрыл давнюю тайну. Он рассказал, какие государства наиболее настойчиво требовали этого от Киева.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред