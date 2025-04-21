Украина может вернуть ядерный статус за четыре года: в РФ удивили заявлением

Хотя Украина сейчас не имеет нужного реактора для производства плутония, его строительство технически проще, чем создание уранообогатительной инфраструктуры.

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Украина теоретически может восстановить ядерный арсенал за четыре года, если не будет политических или внешних препятствий

Для создания ядерной бомбы Украина может использовать обогащенный уран или плутоний

Если предположить, что Украина не столкнется с политическими или внешними препятствиями, она сможет восстановить собственный ядерный арсенал уже в течение четырех лет. Так заявил Павел Подвиг, специалист по вопросам ядерного оружия из России в разговоре с "Радио Свобода".

Эксперт сравнивает возможную украинскую программу с историческими примерами. Например, СССР создал ядерную бомбу за четыре года - от старта программы до первого испытания. Подобный срок был и у США с их "Проектом Манхэттен".

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По словам Подвига, для изготовления бомбы Украина теоретически может использовать два варианта: обогащенный уран или плутоний. Однако второй путь - через плутоний - является более реалистичным для украинских условий.

Ведь для обогащения урана нужна сложная инфраструктура, тогда как плутоний образуется в реакторах, хотя и требует специального производства для выделения.

"В целом четыре года - вполне реальная для Украины цифра", - считает руководитель проекта "Ядерное вооружение России".

​ Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Хотя на сегодня Украина не имеет необходимого типа реактора для плутония, эксперт подчеркивает, что построить такой реактор технически проще, чем создать всю инфраструктуру для обогащения урана.

С технической точки зрения, если отбросить политические факторы, Украина способна создать необходимые объекты для работы с плутонием и выйти на уровень ядерной державы за считанные годы.

Ядерное оружие в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший министр экологии, лидер Украинской народной партии и депутат нескольких созывов Юрий Костенко, который был вовлечен в процесс отказа Украины от ядерного арсенала, рассказал, какие государства наиболее настойчиво требовали этого от Киева.

Кроме того, Костенко высказал свое мнение о возможности создания "ядерного щита" для Украины, а также подчеркнул, что Евросоюз наконец осознал свою роль в обеспечении безопасности. Он также отметил, что гарантии ядерной защиты от США не являются незыблемыми и могут быть отменены в любой момент.

Также он рассказал, почему США изменили позицию относительно ядерного оружия Украины в 90-х. Не секрет, что после распада СССР Соединенные Штаты оказались перед сложным выбором относительно ядерного оружия на территории Украины.

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