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Украина может вернуть ядерный статус за четыре года: в РФ удивили заявлением

Даяна Швец
21 апреля 2025, 17:28
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Хотя Украина сейчас не имеет нужного реактора для производства плутония, его строительство технически проще, чем создание уранообогатительной инфраструктуры.
Путин, ядерное оружие
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • Украина теоретически может восстановить ядерный арсенал за четыре года, если не будет политических или внешних препятствий
  • Для создания ядерной бомбы Украина может использовать обогащенный уран или плутоний

Если предположить, что Украина не столкнется с политическими или внешними препятствиями, она сможет восстановить собственный ядерный арсенал уже в течение четырех лет. Так заявил Павел Подвиг, специалист по вопросам ядерного оружия из России в разговоре с "Радио Свобода".

Эксперт сравнивает возможную украинскую программу с историческими примерами. Например, СССР создал ядерную бомбу за четыре года - от старта программы до первого испытания. Подобный срок был и у США с их "Проектом Манхэттен".

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По словам Подвига, для изготовления бомбы Украина теоретически может использовать два варианта: обогащенный уран или плутоний. Однако второй путь - через плутоний - является более реалистичным для украинских условий.

Ведь для обогащения урана нужна сложная инфраструктура, тогда как плутоний образуется в реакторах, хотя и требует специального производства для выделения.

"В целом четыре года - вполне реальная для Украины цифра", - считает руководитель проекта "Ядерное вооружение России".

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
​ Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Хотя на сегодня Украина не имеет необходимого типа реактора для плутония, эксперт подчеркивает, что построить такой реактор технически проще, чем создать всю инфраструктуру для обогащения урана.

С технической точки зрения, если отбросить политические факторы, Украина способна создать необходимые объекты для работы с плутонием и выйти на уровень ядерной державы за считанные годы.

Ядерное оружие в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший министр экологии, лидер Украинской народной партии и депутат нескольких созывов Юрий Костенко, который был вовлечен в процесс отказа Украины от ядерного арсенала, рассказал, какие государства наиболее настойчиво требовали этого от Киева.

Кроме того, Костенко высказал свое мнение о возможности создания "ядерного щита" для Украины, а также подчеркнул, что Евросоюз наконец осознал свою роль в обеспечении безопасности. Он также отметил, что гарантии ядерной защиты от США не являются незыблемыми и могут быть отменены в любой момент.

Также он рассказал, почему США изменили позицию относительно ядерного оружия Украины в 90-х. Не секрет, что после распада СССР Соединенные Штаты оказались перед сложным выбором относительно ядерного оружия на территории Украины.

Больше важных новостей:

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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