Почему США изменили позицию по ядерному оружию Украины в 90-х: правда от экс-нардепа

После распада СССР США оказались перед сложным выбором относительно ядерного оружия на территории Украины, чем воспользовалась Россия отметил Костенко.

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Почему США стали на сторону РФ и потребовали отдать ядерку / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем сказал Костенко:

США не были готовы к распаду СССР

Вашингтон предлагал Украине ядерное разоружение в обмен на вступление в НАТО

Изменение политики США по разоружению Украины произошло из-за давления России

США оказались не готовы к распаду ядерного СССР, что подтверждает речь экс-президента Джорджа Буша-старшего в Верховной Раде Украины 31 июля 1991 года - за несколько недель до провозглашения независимости. В своем выступлении он призвал украинских депутатов отказаться от суверенизации и поддержать перестройку Горбачева, назвав стремление Украины к независимости "убийственным национализмом", который США не будут поддерживать. В интервью Главреду народный депутат пяти созывов, председатель Украинской народной партии и экс-министр охраны окружающей среды Юрий Костенко объяснил, почему США стали союзником РФ в вопросе ядерного разоружения Украины.

По его словам, эта речь свидетельствовала об отсутствии у США четкой стратегии относительно дальнейшей судьбы ядерного оружия, которое после распада СССР оказалось на территории четырех республик: России, Украины, Казахстана и Беларуси.

"Однако, когда Верховная Рада Украины (ВРУ) начала формировать собственную стратегию движения к безъядерному статусу, этот процесс предусматривал поэтапность уничтожения ядерного оружия. Именно уничтожение, а не передачу кому-либо. Более того, согласно постановлению Верховной Рады, ядерные материалы после разборки боеголовок должны были оставаться на территории Украины и использоваться для производства ядерного топлива", - сказал он.

Костенко отметил, что США внимательно следили за решениями украинского парламента и уже в конце 1992 года, кроме предложения о вступлении Украины в НАТО в обмен на ядерное разоружение, начали предлагать технологии переработки высокообогащенного урана в топливо для украинских АЭС. В то время страна была полностью зависимой от поставок топлива из России, которая могла в любой момент перекрыть поставки, спровоцировав энергетический кризис, ведь более половины электроэнергии производилась на АЭС.

США подходили к ситуации через конструктивное сотрудничество. Над вопросом переработки урана для Украины работала компания General Atomics - одна из ведущих корпораций в сфере ядерных технологий.

"Когда же в июне 1993 года Верховная Рада Украины отклонила предложение президента Леонида Кравчука о немедленной ратификации Договора СТАРТ-1 (о сокращении стратегических наступательных вооружений) и Договора о нераспространении ядерного оружия (НТО), США пересмотрели свою позицию. Кравчук предлагал ратифицировать эти договоры как безъядерная страна. На мой вопрос как председателя специальной комиссии, чье же тогда оружие мы будем уничтожать на своей территории, ответа не было", - подчеркнул политик.

Костенко также подчеркнул, что после того, как парламент отклонил предложения Кравчука, премьер-министр Леонид Кучма фактически поддержал стратегию рабочей группы, которая предусматривала постепенное уничтожение ядерного арсенала при участии США. Вашингтон, со своей стороны, предлагал различные варианты сотрудничества.

Сразу после голосования в Украину прибыл министр обороны США Лес Эспин. Во время пресс-конференции он объявил, что США меняют подход и больше не будут поддерживать российскую инициативу по ликвидации украинского ядерного оружия путем его передачи Москве, которая обладала третьим по величине ядерным потенциалом в мире.

Вашингтон заявил о готовности к сотрудничеству с Киевом, а министр обороны США отметил, что рассматривается вариант сохранения ядерных боеголовок в Украине под международным контролем - эта идея соответствовала одному из предложений рабочей группы.

"Через несколько недель Соединенные Штаты представили комплексную программу сотрудничества с Украиной по ядерному разоружению. Она включала и вопросы стратегического партнерства между Украиной и США, и вопросы энергетической безопасности Украины, а главное - США обещали создание Международного фонда финансирования ядерного разоружения Украины. Это означало, что средства на этот процесс не должны были бы идти из украинского бюджета. И главное - США также говорили о масштабном сотрудничестве с Украиной как независимым государством, чтобы она выходила из-под влияния геополитических интересов России и как самостоятельное государство интегрировалась в НАТО и Европейский Союз. Все эти предложения были на столе у украинского руководства", - сообщил Костенко.

Смотрите видео интервью Юрия Костенко Главреду:

По его словам, изменение политики США в отношении Украины произошло после того, как Россия, применяя свои привычные методы, заменила руководство правительственной делегации на переговорах с Москвой.

"Меня заменили на вице-премьера Виталия Шмарова, поскольку я отказался парафировать соглашение, которое предусматривало передачу России ядерных боеголовок. Шмаров, буквально через неделю после своего назначения, парафировал это соглашение. Соединенные Штаты Америки получили от России ответ, что больше нет предмета для дальнейшего сотрудничества с Украиной по ядерному разоружению", - подчеркнул он.

Экс-нардеп отмечает, что до этого президент США Билл Клинтон и президент России Борис Ельцин достигли договоренности о трехстороннем формате переговоров с участием Украины, США и России по ядерному разоружению. Однако после подписания соглашения Шмаровым российская сторона объявила, что дальнейшие переговоры в таком формате больше не нужны.

После парафирования соглашения Шмаровым его официально подписали в сентябре в Крыму вместе с рядом других договоренностей, в частности по Черноморскому флоту. Именно после этого США пересмотрели свой подход к сотрудничеству с Украиной. Впоследствии это вылилось в проект "Партнерство ради мира", в рамках которого Россия фактически получила статус неформального члена НАТО с возможностью накладывать вето на решения Альянса, касающиеся ее безопасности.

"Вот так произошел разворот политики США на 180 градусов, когда страна, которая изначально рассматривала Украину как партнера в этом вопросе, фактически стала на сторону России, поддержав передачу ядерного оружия Украины россиянам", - резюмировал Юрий Костенко.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Ядерное оружие в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший министр окружающей природной среды Украины, председатель Украинской народной партии и народный депутат пяти созывов Юрий Костенко принимал непосредственное участие в процессе ядерного разоружения Украины. Он рассказал, какие страны больше всего давили на Киев с требованием отказаться от ядерного оружия.

Также Костенко прокомментировал перспективу создания так называемого "ядерного зонтика" и отметил, что Европейский Союз наконец осознал свою ответственность за безопасность. Он отметил, что гарантии США в сфере ядерной защиты не являются безоговорочными и могут исчезнуть в любой момент.

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Кто такой Юрий Костенко Юрий Иванович Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. 1990-1994 - народный депутат Украины I созыва; Март 1990 - октябрь 1992 года - заместитель председателя, с октября 1992 года - член Комиссии по вопросам экологии. Входил в Народный Совет. С октября 1992 года - Министр охраны окружающей природной среды Украины. 1994-1995 - Народный депутат Украины II созыва, член Комиссии по вопросам ядерной политики и безопасности. Член депутатской фракции НРУ. Бывший министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины. Был членом совета СБУ, членом Совета национальной безопасности при Президенте Украины, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины с августа 1996 по сентябрь 1998 года, членом Комиссии по вопросам ядерной политики и экологической безопасности при Президенте Украины с декабря 1997 по июль 2000 года, членом Государственной комиссии по проведению в Украине административной реформы с июля 1997 по июль 2001 года. 4 октября 1997 года в Вене на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ подписал от имени правительства Украины Конвенцию о безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Возглавлял временную Комиссию по вопросам разработки концепции национальной безопасности, возглавлял специальную работу депутатской группы по подготовке к ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, участвовал в работе временной Комиссии по расследованию действий должностных лиц во время ГКЧП, возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией по проблемам ядерного разоружения.

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