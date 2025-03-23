В Третьей штурмовой сделали прогноз о будущем России

В России идет борьба за выживание.

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У России есть только ресурсы, она может выжить только как империя - Горбатенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Что сказали в Третьей штурмовой:

Россия не выживет, если не будет империей

У РФ есть лишь ресурсная база

В стране-оккупанте России тоже идет война за выживание. Там государство не сможет выжить в том состоянии, в котором оно находится сейчас. Чтобы страна выжила, она должна стать империей. В противном случае государство обречено. Об этом заявил начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады Петр Ролло Горбатенко.

"В России тоже идет война за выживание. Это государство не сможет существовать в таком контексте, в котором оно есть. Ему нужно или соответственно развиться и стать гегемоном со своим влиянием... Или все", - рассказал он в интервью Армия TV. видео дня

Как полагает военный, РФ стремится вернуться в "большую игру", иначе ее ждет падение экономики и рождаемости.

"Это страна, которая живет не за счет добавленной стоимости на продукты и товары. А основа государства - это производство товаров и услуг. У них, соответственно, это только "голая" ресурсная база", - говорит Горбатенко.

По его словам, России для выживания государства нужна империя.

(Ведь, - ред.) тогда его влияние будет удовлетворять все его потребности, несмотря на его уровень развития", - подчеркнул Петр Горбатенко.

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Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов в интервью рассказал, что РФ готовит наступление к 9 мая. По мнению аналитика, у врага заканчиваются ресурсы, и уже в мае на фронте может произойти перелом.

Войска РФ, вероятно, будут накапливать силы вблизи Сумской и Харьковской областей, считает глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Противник не отказался от планов по "санитарной зоне" возле своих границ.

Третья штурмовая бригада силами, в основном, 1-го штурмового батальона, освободила населенный пункт Надежда в Луганской области. Бойцы за 30 часов вернули оккупированное село под украинский контроль.

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Что известно о Третьей штурмовой бригаде Соединение Сухопутных войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк стал отдельной штурмовой бригадой, которая также воевала под Бахмутом.

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