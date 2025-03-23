ВСУ освободили село на Луганщине и стерли "в ноль" вражеские силы - 3 ОШБр

Оккупанты не только потеряли контроль над украинской территорией, но и понесли большие потери.

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Оккупанты положили два месяца и немало сил в Надежде, однако ВСУ отбили село / Коллаж: Главред, фото: 3 ОШБр, скрин с видео

Что сообщили военные:

ВСУ восстановили контроль над селом Надежда

Украинские военные вернули три кв км территорий

Защитники уничтожили два механизированных полка РФ

Силами Третьей штурмовой бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надежда. Об этом сообщили в Telegram бригады.

Украинские военные восстановили контроль над территорией общей площадью в три квадратных километра.

видео дня

Известно, что хоть сама операция по деоккупации села продолжалась в течение 30 часов, но оккупационным войскам страны-агрессора России взятие Надежды стоило двух месяцев усилий.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео штурма украинских военных:

По словам командира Третьего Армейского Корпуса Андрея Билецкого, за это время было стерто "в ноль" два механизированных полка противника - 752-й и 254-й 20-й армии РФ.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ближайшее время армия страны-агрессора России может сосредоточиться на Краматорском направлении. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович.

В Генштабе накануне сообщили, что 21 марта Воздушные Силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области.

Ранее также представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что в течение недели оккупационная армия страны-агрессора России проводила активные штурмовые действия на Запорожском направлении, однако теперь активность врага спала.

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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