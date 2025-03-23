Россияне могут активизироваться возле 3 важных городов: где существует угроза

Продвижение на Константиновку является очень сложной задачей.

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Ситуация на Краматорском направлении / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Главное из заявления эксперта:

Оккупанты могут сосредоточиться на Краматорском направлении

Активизация боевых действий возможна в треугольнике Торецк - Часов Яр - Константиновка

В ближайшее время армия страны-агрессора России может сосредоточиться на Краматорском направлении. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович, передает 24 Канал.

По его словам, речь идет о треугольнике Торецк - Часов Яр - Константиновка.

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"С этого треугольника Торецк - Часов Яр - Константиновка мы будем получать больше всего информации по активизации боевых действий. То есть враг попытается продвигаться на Константиновку для того, чтобы открыть себе ворота на Славяно-Краматорскую агломерацию", - сказал он.

Военный обозреватель добавил, что для этого врагу нужно достичь двух целей.

"Захватить Часов Яр, что им пока не удается. Взять Торецк, так же у захватчиков это пока не получается. Только тогда можно говорить о продвижении на Константиновку, что является очень сложной задачей", - подытожил Попович.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, украинские Воздушные силы нанесли точный удар по командному пункту российской пограничной заставы в поселке Глотово, что расположен в Белгородской области России. Объект был успешно уничтожен, несмотря на усиленные меры маскировки врага.

Бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование российских оккупантов, которое захватчики использовали для быстрого минирования полей.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что на Ореховском направлении россияне пытаются захватить определенные плацдармы и господствующие высоты вблизи населенных пунктов Степное и Лобково.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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