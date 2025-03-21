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США должны перейти к плану "Б": Маломуж рассказал, как остановить войну в Украине

Анна Косик
21 марта 2025, 20:55
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После того, как Россия покажет свою неготовность к миру мировым лидерам придется изменить план действий.
США должны перейти к плану 'Б': Маломуж рассказал, как остановить войну в Украине
Рано или поздно Трамп увидит неискренность Кремля / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Что сказал Маломуж:

  • Большая миротворческая миссия не сможет выполнить свою функцию в Украине
  • Путин будет пытаться ввести в заблуждение Трампа
  • Если РФ не согласится на мир, мир должен перейти к новому плану

В течение последних недель в мире активно обсуждается вопрос прекращения огня в Украине и предоставления Украине гарантий безопасности, если соглашение между Киевом и Москвой таки будет заключено.

Однако пока только происходят разговоры о размещении миротворческого контингента, что не равно реальным гарантиям безопасности для Украины. Об этом 24 каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Он убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин никогда не будет идти по сценарию мира, в чем вскоре сможет убедиться президент США Дональд Трамп.

Маломуж отмечает, что глава страны-агрессора России нацелен на продолжение оккупации территорий Украины, поэтому будет врать США о якобы желании установить перемирие.

"После всех переговоров, когда Россия раскроет все свои агрессивные намерения и неискренность относительно готовности к перемирию, надо четко отработать программу действий. США, Великобритания и Европа в случае несогласия России на мир, должны перейти к плану "Б", - сказал он.

В рамках этого плана США и союзники могут объявить о передаче дополнительного вооружения Украине в ближайшие недели, начать давить на Путина и его окружение, что повлечет дестабилизацию в РФ, а также обеспечить существенный обвал цен на нефть и газ. Четвертым этапом будет формирование новой модели миропорядка под эгидой мощных стран, которые будут понимать, что Россия инициирует глобальную и ядерную войну.

"Путин реагирует только на такие конкретные действия силового, оперативного, экономического характера. Совокупность этих действий даст перспективу для прекращения войны, воссоздания суверенитета Украины", - подытожил Маломуж.

Мирное соглашение с Россией - что известно

Недавно, как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность прямых переговоров с представителями страны-агрессора РФ. Как подчеркнул он во время Zoom-брифинга для журналистов, возможные переговоры с россиянами являются "прагматическим вопросом".

Ранее также пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что после трех лет войны наконец Украина и Россия "находятся лишь на расстоянии шага от полного прекращения огня".

Впоследствии стало известно, что в понедельник, 24 марта, американские чиновники планируют провести отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии, стремясь инициировать косвенные переговоры между сторонами.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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