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"Надо быть осторожными": президент Чехии едва не попал под атаку РФ в Одессе

Марина Фурман
21 марта 2025, 18:48
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Лидер Чехии сообщил, что он выехал из города буквально за 20 минут до начала сильных взрывов.
удар по Одессе, Петр Павел
Павел отреагировал на российский удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Россия не настроена на мир
  • Нужно существенно увеличить давление на Москву
  • Это была самая большая дроновая атака на Одессу

Президент Чехии Петр Павел отреагировал на массированную атаку российских дронов, в частности на Одессу, где он накануне находился с визитом. Его заявление публикует Radio Prague International.

Чешский президент отметил, что масштабные атаки во время начала переговоров о мире и прекращении огня свидетельствуют о том, что Россия не настроена на окончание войны.

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По его словам, вероятно, нужно существенно увеличить давление на Россию, чтобы она изменила свой подход к мирным переговорам.

"Судя по тому, что мы можем видеть и слышать, пока не похоже, что российская сторона намерена заключать какое-то перемирие. Видимо, потребуется применить то давление, о котором говорил американский президент, и которое должно быть достаточно ощутимым для России, чтобы она отреагировала", - подчеркнул Павел.

Он добавил, что по его предварительным данным, это была самая большая атака на Одессу, и использовалась "несколько иная тактика воздушного удара".

Кроме того, во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским лидер Чехии сообщил, что он выехал из Одессы буквально за 20 минут до начала сильных взрывов.

"Это было не из-за инцидента - мы были там запланированный период времени, и это просто так совпало", - отметил он.

По словам президента Чехии, он вынес из этой атаки свой вывод, а именно то, что надо быть действительно очень циничным, заявляя о готовности к мирным переговорам или любым переговорам о прекращении огня, а в то время запускать массированную атаку по гражданской инфраструктуре.

Президент Чехии отметил, что вести переговоры с такой стороной очень сложно.

"Очень трудно работать с такой стороной переговоров, и я думаю, что нам надо обратить внимание на эти события, чтобы продемонстрировать, как Россия переходит к мирным переговорам. И за это должна быть ответственность. Нам надо быть очень осторожными относительно любого будущего условия", - подытожил Павел.

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Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 20 марта российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по пригороду Одессы. В результате вспыхнули сильные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Из-за российских ударов известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.

Позже пресс-служба Воздушных сил ВСУ сообщила, что минувшей ночью украинские защитники сбили 114 вражеских БПЛА из 214. Кроме этого, 81 российский беспилотник не смог достичь своей цели.

Ранее РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них - ребенок.

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Кто такой Петр Павел

Петр Павел (чешск. Petr Pavel; род. 1 ноября 1961, Плана, Чехословакия) - чешский политик и отставной генерал, Президент Чехии с 9 марта 2023.Председатель Военного комитета НАТО с 2015 до 2018 года, до этого - командующий Генерального штаба армии Чешской Республики с 2012 до 2015 года.

Победил на президентских выборах в январе 2023 года, получив 58,32% голосов во втором туре.

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