Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домам

Руслана Заклинская
15 марта 2025, 22:50обновлено 16 марта, 00:45
1080
Попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах Чернигова.
В Чернигове - пожар: 'Шахеды' ударили по пятиэтажке и частным домам
Российские "Шахеды" попали в жилые дома / Коллаж: Главред, фото: Черниговская МВА

Что известно:

  • В Чернигове "Шахеды" попали в пятиэтажку и частные дома
  • В результате удара начался пожар
  • В пятиэтажке разрушены два верхних этажа

Вечером 15 марта вражеские дроны-камикадзе попали в пятиэтажный жилой дом в Чернигове и два частных дома. В результате удара российского "Шахеда" возник масштабный пожар. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Попадание в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар. Работают все спасательные службы", - написал он.

видео дня

Вскоре Брижинский уточнил, что попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах Чернигова.

"Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома", - рассказал руководитель Черниговской ГВА.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в пятиэтажке разрушены 2 верхних этажа. Также россияне нанесли удар по частному сектору.

  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: Черниговская ГВА
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Чернигову
    Удар по Чернигову Фото: ГСЧС Украины

В ГСЧС Украины подтвердили, что в результате удара РФ в Чернигове частично разрушены два этажа многоэтажки. Информация о количестве пострадавших и возможных жертвах уточняется.

После российской атаки на местах ударов работают пожарные, медики и правоохранители. Ликвидация последствий продолжается.

"Завалены 2 квартиры, доступ к ним ограничен. В других квартирах пострадавших не обнаружено", - сообщил председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в 23:30.

Смотрите ситуации в многоэтажке после вражеского удара:

В Чернигове - пожар: 'Шахеды' ударили по пятиэтажке и частным домам
Многоэтажка после удара БпЛА / Фото: скриншот

Около 23:40 в ГСЧС заявили, что спасатели оперативно локализовали пожар, возникший в результате удара по многоэтажке. Также ликвидирован пожар дачного дома в частном секторе, который вызвал обстрел РФ.

"На месте развернут Пункт несокрушимости, работают психологи ГСЧС - оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Около 23:47 спасатели получили доступ к заваленным квартирам, по словам Брыжинского. Пострадавших не обнаружено. Эвакуирована одна пожилая женщина.

В 0:20 ГСЧС сообщила, что пожар в многоэтажке в Чернигове был ликвидирован. Сейчас идет разбор завалов.

"В результате атаки повреждены 3 автомобиля. Пострадавшие не обнаружены. Эвакуирована одна пожилая женщина", - добавили в ГСЧС.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По словам главы ОВА Сергея Лысака, удар пришелся на жилой квартал. Повреждены три многоэтажки, разрушен бизнес-объект, есть разрушения городских коммуникаций.

Также 14 марта в Сумах прозвучало 11 взрывов во время массированной атаки дронами-камикадзе. По данным и.о. мэра Артема Кобзаря, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. Из-за ударов в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме этого, несмотря на заявления о "мире", Россия снаряжает свои бомбардировщики ракетами для новых атак, сообщает Tracking. Удар по Украине могут нанести 18 самолетов.

Другие новости:

Что такое ГСЧС?

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Чернигова Черниговская область новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домам

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домам

22:50Украина
Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

22:32Украина
Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

21:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость

Курская операция – отход

Курская операция – отход

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость

Гороскоп Таро на апрель 2025: Ракам - возможность, Львам - деньги, Девам - радость

Последние новости

00:40

"Зеленский просто разозлился": Вэнс назвал причину ссоры в Белом доме

15 марта, суббота
22:50

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домамФотоВидео

22:32

Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

22:24

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

21:56

Дорофеева показала клубничку в коротких шортах на Кипре

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
21:53

"Задушит" Путина тарифами: как Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия

21:49

Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

21:45

Как удалить царапины с кузова автомобиля: эффективное копеечное средство

20:57

Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" - спикер МИД Украины дал достойный ответ

Реклама
20:47

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:26

"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 мартаВидео

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

19:00

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоВидео

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

Реклама
17:35

Зеленский определил состав переговорной группы Украины: кто вошел

17:19

Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

16:52

Символическая дата: Зеленский сказал, когда могут состояться переговоры РФ и США

16:36

РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

16:28

Каким будет курс доллара на следующей неделе: банкир порадовал прогнозом

16:06

Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

15:56

У Эрдогана назвали главное препятствие для мира между РФ и Украиной

15:45

Кто имеет право ехать дальше: тест ПДД, знаете ли вы сигналы регулировщика

15:25

Ссорились на улице: Потапа с Каменских застукали заграницей

15:18

Весна неожиданно изменит их жизнь: какие ТОП-3 знака зодиака найдут любовь

15:17

Когда в Украину вернется весеннее тепло: синоптик назвала точную дату

15:06

Что посадить на солнечной клумбе: самые засухоустойчивые многолетники

15:04

Уменьшатся ли темпы мобилизации в случае перемирия: украинцам дали ответ

14:50

Самые надежные авто с пробегом: эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей

14:47

"Длинный Нептун" достанет до Москвы: Зеленский об успешном ударе новой ракеты

14:31

Китайский гороскоп на завтра 16 марта: Тиграм - разочарование, Свиньям - проблемы

14:24

Нес свет в самые тяжелые времена: на фронте погиб известный украинский продюсер

14:06

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

13:50

Путинистка Кудрявцева сбежала из России и попала в беду

13:42

Орбан выдвинул ультиматум Брюсселю и требует отказа от вступления Украины в ЕС

Реклама
13:27

Зачем класть туалетную бумагу в холодильник: ответ удивит многих

13:23

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпускВидео

13:21

"Подарить" территории РФ: эксперт сказал, заставят ли Украину пойти на такой шагВидео

12:45

По губам: журналистка погладила ТрампаВидео

12:42

РФ давит "треугольником наступления": СМИ раскрыли новую тактику оккупантов

12:32

Путин оттягивает время: Стармер сделал заявление о прекращении огня в Украине

12:20

Чем отличаются 2 женщины: только люди с "орлиным зрением" отгадают за 17 секунд

12:03

Остапчук с бывшей женой наконец-то поделили дом

11:44

ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного

11:41

Расстрел Ганула в Одессе: в полиции раскрыли три основные версии убийстваВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять