В Чернигове - пожар: 'Шахеды' ударили по пятиэтажке и частным домам

Попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах Чернигова.

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Российские "Шахеды" попали в жилые дома / Коллаж: Главред, фото: Черниговская МВА

Что известно:

В Чернигове "Шахеды" попали в пятиэтажку и частные дома

В результате удара начался пожар

В пятиэтажке разрушены два верхних этажа

Вечером 15 марта вражеские дроны-камикадзе попали в пятиэтажный жилой дом в Чернигове и два частных дома. В результате удара российского "Шахеда" возник масштабный пожар. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Попадание в пятиэтажный дом. На месте взрыва зафиксирован пожар. Работают все спасательные службы", - написал он.

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Вскоре Брижинский уточнил, что попадание "Шахедов" зафиксировано в двух районах Чернигова.

"Один "Шахед" попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома", - рассказал руководитель Черниговской ГВА.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в пятиэтажке разрушены 2 верхних этажа. Также россияне нанесли удар по частному сектору.

В ГСЧС Украины подтвердили, что в результате удара РФ в Чернигове частично разрушены два этажа многоэтажки. Информация о количестве пострадавших и возможных жертвах уточняется.

После российской атаки на местах ударов работают пожарные, медики и правоохранители. Ликвидация последствий продолжается.

"Завалены 2 квартиры, доступ к ним ограничен. В других квартирах пострадавших не обнаружено", - сообщил председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в 23:30.

Смотрите ситуации в многоэтажке после вражеского удара:

Многоэтажка после удара БпЛА / Фото: скриншот

Около 23:40 в ГСЧС заявили, что спасатели оперативно локализовали пожар, возникший в результате удара по многоэтажке. Также ликвидирован пожар дачного дома в частном секторе, который вызвал обстрел РФ.

"На месте развернут Пункт несокрушимости, работают психологи ГСЧС - оказывают помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Около 23:47 спасатели получили доступ к заваленным квартирам, по словам Брыжинского. Пострадавших не обнаружено. Эвакуирована одна пожилая женщина.

В 0:20 ГСЧС сообщила, что пожар в многоэтажке в Чернигове был ликвидирован. Сейчас идет разбор завалов.

"В результате атаки повреждены 3 автомобиля. Пострадавшие не обнаружены. Эвакуирована одна пожилая женщина", - добавили в ГСЧС.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. По словам главы ОВА Сергея Лысака, удар пришелся на жилой квартал. Повреждены три многоэтажки, разрушен бизнес-объект, есть разрушения городских коммуникаций.

Также 14 марта в Сумах прозвучало 11 взрывов во время массированной атаки дронами-камикадзе. По данным и.о. мэра Артема Кобзаря, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры. Из-за ударов в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме этого, несмотря на заявления о "мире", Россия снаряжает свои бомбардировщики ракетами для новых атак, сообщает Tracking. Удар по Украине могут нанести 18 самолетов.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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