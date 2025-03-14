Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

Россияне атаковали баллистикой ресторан возле многоэтажных жилых домов.

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РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы", - написал он.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что удар был по жилому кварталу города.

видео дня

"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - написал он.

По информации местных СМИ, под атакой оказался ресторан. В Сети появилось видео с моментом удара по Кривому Рогу. Также есть кадры, сделанные внутри жилого дома, который был возле эпицентра взрыва.

Смотрите видео из Кривого Рога:

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу / фото: скриншот

Лысак добавил, что уже известно по меньшей мере о 8 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Количество пострадавших постоянно увеличивается. Пожары, которые возникли из-за вражеской атаки, укротили", - написал он.

Также известно о том, что в результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, изуродованы городские коммуникации и разрушен объект бизнеса.

Удар по Кривому Рогу - что известно

Напомним, Главред писал, что утром 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о ракетном ударе страны-агрессора РФ и "прилете" в инфраструктурный объект.

Впоследствии стало известно, что по состоянию на 11:12 уже была информация о 14 раненых в результате утренней ракетной атаки, среди них 9 женщин. Среди пострадавших есть четверо тяжелых (в том числе две женщины 79-ти и 46-ти лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии.

Ранее также российские оккупанты атаковали Кривой Рог вечером 5 марта. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

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