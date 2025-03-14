Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой квартал

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы", - написал он.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что удар был по жилому кварталу города.
"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - написал он.
По информации местных СМИ, под атакой оказался ресторан. В Сети появилось видео с моментом удара по Кривому Рогу. Также есть кадры, сделанные внутри жилого дома, который был возле эпицентра взрыва.
Смотрите видео из Кривого Рога:
Лысак добавил, что уже известно по меньшей мере о 8 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"Количество пострадавших постоянно увеличивается. Пожары, которые возникли из-за вражеской атаки, укротили", - написал он.
Также известно о том, что в результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, изуродованы городские коммуникации и разрушен объект бизнеса.
Удар по Кривому Рогу - что известно
Напомним, Главред писал, что утром 12 марта в Кривом Роге прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили о ракетном ударе страны-агрессора РФ и "прилете" в инфраструктурный объект.
Впоследствии стало известно, что по состоянию на 11:12 уже была информация о 14 раненых в результате утренней ракетной атаки, среди них 9 женщин. Среди пострадавших есть четверо тяжелых (в том числе две женщины 79-ти и 46-ти лет) и один мужчина 58 лет в крайне тяжелом состоянии.
Ранее также российские оккупанты атаковали Кривой Рог вечером 5 марта. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего возник пожар.
Читайте также:
- Обстрелы усилились: на Купянщине расширили зону принудительной эвакуации
- РФ выбрала новые цели для ударов: прогноз массированного обстрела Украины
- "РФ может нанести ракетный удар": Жданов рассказал об угрозе новых обстрелов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред