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Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

Марина Фурман
15 марта 2025, 22:32
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Мониторинги назвали точное количество российских бомбардировщиков, которые могут нанести ракетный удар по Украине.
Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности
Сколько российских самолетов снаряжены ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Основное:

  • Россия может готовить ракетный удар по Украине
  • Враг снаряжает бомбардировщики ракетами для атак

Российские власти утверждают, что хотят мира, но приказывают своей армии снаряжать бомбардировщики ракетами для атак по Украине. На аэродромах авиация РФ, вероятно, готовится к очередным боевым вылетам. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Tracking.

В сообщении говорится, что за последние три дня был осуществлен перелет еще двух бортов Ту-95МС ("Оленья/Энгельс-2").

видео дня

Сейчас на аэродроме "Оленья" для боевого вылета снарядили три борта ракетами Х-101.

Поэтому Россия приготовила 18 самолетов, из которых могут ударить по Украине:

  • 11 Ту-95МС на базе "Оленья";
  • 2 Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2";
  • 2 Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2";
  • 3 Ту-95МС на базе "Дягилево".

На авиабазу "Энгельс-2" также доставили транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". Что доставляет этот самолет - неизвестно. За последнее время судно такого типа совершало посадку на аэродроме лишь дважды.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Российские бомбардировщики / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 14 марта, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что удар пришелся по жилому кварталу города. В результате атаки известно о пострадавших.

В тот же день Россия осуществила массированную атаку на Сумы. В городе прогремело 11 взрывов. Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту критической инфраструктуры.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг атаковал в ночь на 15 марта двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области. Также россияне применили 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям. Силы обороны уничтожили 130 российский ударных дронов, еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).

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Что известно о самолете Ту-95?

Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.

Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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