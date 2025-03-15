Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

Основное:
- Россия может готовить ракетный удар по Украине
- Враг снаряжает бомбардировщики ракетами для атак
Российские власти утверждают, что хотят мира, но приказывают своей армии снаряжать бомбардировщики ракетами для атак по Украине. На аэродромах авиация РФ, вероятно, готовится к очередным боевым вылетам. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Tracking.
В сообщении говорится, что за последние три дня был осуществлен перелет еще двух бортов Ту-95МС ("Оленья/Энгельс-2").
Сейчас на аэродроме "Оленья" для боевого вылета снарядили три борта ракетами Х-101.
Поэтому Россия приготовила 18 самолетов, из которых могут ударить по Украине:
- 11 Ту-95МС на базе "Оленья";
- 2 Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2";
- 2 Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2";
- 3 Ту-95МС на базе "Дягилево".
На авиабазу "Энгельс-2" также доставили транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". Что доставляет этот самолет - неизвестно. За последнее время судно такого типа совершало посадку на аэродроме лишь дважды.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, 14 марта, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что удар пришелся по жилому кварталу города. В результате атаки известно о пострадавших.
В тот же день Россия осуществила массированную атаку на Сумы. В городе прогремело 11 взрывов. Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту критической инфраструктуры.
Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг атаковал в ночь на 15 марта двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области. Также россияне применили 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям. Силы обороны уничтожили 130 российский ударных дронов, еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).
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Что известно о самолете Ту-95?
Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.
Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.
Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.
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