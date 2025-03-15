Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

Мониторинги назвали точное количество российских бомбардировщиков, которые могут нанести ракетный удар по Украине.

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Сколько российских самолетов снаряжены ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

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Россия может готовить ракетный удар по Украине

Враг снаряжает бомбардировщики ракетами для атак

Российские власти утверждают, что хотят мира, но приказывают своей армии снаряжать бомбардировщики ракетами для атак по Украине. На аэродромах авиация РФ, вероятно, готовится к очередным боевым вылетам. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Tracking.

В сообщении говорится, что за последние три дня был осуществлен перелет еще двух бортов Ту-95МС ("Оленья/Энгельс-2").

видео дня

Сейчас на аэродроме "Оленья" для боевого вылета снарядили три борта ракетами Х-101.

Поэтому Россия приготовила 18 самолетов, из которых могут ударить по Украине:

11 Ту-95МС на базе "Оленья";

2 Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2";

2 Ту-160 на аэродроме "Энгельс-2";

3 Ту-95МС на базе "Дягилево".

На авиабазу "Энгельс-2" также доставили транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". Что доставляет этот самолет - неизвестно. За последнее время судно такого типа совершало посадку на аэродроме лишь дважды.

Российские бомбардировщики / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 14 марта, российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе прогремели мощные взрывы. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отметил, что удар пришелся по жилому кварталу города. В результате атаки известно о пострадавших.

В тот же день Россия осуществила массированную атаку на Сумы. В городе прогремело 11 взрывов. Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту критической инфраструктуры.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг атаковал в ночь на 15 марта двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области. Также россияне применили 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям. Силы обороны уничтожили 130 российский ударных дронов, еще 38 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряно (без негативных последствий).

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Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

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