В половине областей Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками БПЛА и ракет

Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

https://glavred.info/ukraine/v-polovine-oblastey-ukrainy-gremeli-vzryvy-rf-udarila-desyatkami-bpla-i-raket-10645556.html Ссылка скопирована

РФ нанесла массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Силы обороны Юга

Главное:

РФ атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами, а также дронами

Пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области

В ночь на 8 марта 2025 года войска РФ атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной крылатой ракетой Искандер-К из Ростовской обл., а также 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

видео дня

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

/ Инфографика: Главред

54 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Полтавская, Харьковская, Сумская и Одесская области.

/ ВС ВСУ

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось о том, что в девяти областях Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками дронов. Подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.

Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

Другие новости:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред