Есть "прилеты" и травмированные: семь областей Украины пострадали от атаки РФ

Под удар попали инфраструктурные объекты и жилые дома.

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Стало известно о последствиях ракетно-дроновой атаки на Украину 7 марта 2025 / Коллаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA, facebook.com/german.galushchenko, ua.depositphotos.com

Главное:

Как минимум семь областей Украины пострадали в результате атаки РФ

Под ударом была энергетическая и газовая инфраструктура

Есть пострадавшие

Ночью и утром 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Под удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области.

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Киевщина

В Киевской ОВА сообщили об очередной атаке вражеских БпЛА на регион. Тревога продолжалась почти 9 часов.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Вследствие падения обломков в Обуховском и Бориспольском районах произошло возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы.

Также в Обуховском районе поврежден грузовой автомобиль.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Тернопольская область

Вследствие ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект. Об этом сообщил глава Тернопольской областной государственной администрации Вячеслав Негода.

По его словам, могут быть ограничения с подачей газа.

"Силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия", - написал он в Telegram.

Харьковщина

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве и "прилете" в Киевском районе города утром в пятницу. По его словам, пять человек пострадали в результате утреннего обстрела Харькова.

Удар был совершен по гражданскому инфраструктурному объекту. На месте попадания вспыхнул пожар. Пострадал также многоквартирный дом, который находится рядом. Из него эвакуируют всех жителей.

"Кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома, пострадали и другие объекты. Горят 10 гаражей и 5 автомобилей. Спасены шесть человек", - уточнил Терехов.

Позже мэр сообщил, что число пострадавших в городе возросло до восьми человек.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ивано-Франковская область

На рассвете 7 марта враг атаковал Прикарпатье. Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. Работали силы ПВО.

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, целью оккупантов были инфраструктурные объекты.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Искренняя благодарность нашим защитникам неба. Благодаря их успешной работе Прикарпатье - под надежной защитой. Слова благодарности всем, кто защищает Украину и приближает справедливый мир", - добавила Онищук.

Черниговщина

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что ночью российские оккупанты атаковали украинские объекты критической инфраструктуры.

"На Черниговщине взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов", - отметил он.

Другая информация, в том числе и относительно возможных жертв и пострадавших, не уточняется.

Одесская область

Поздно вечером 6 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер написал в Telegram, оккупанты массированно атаковали регион дронами.

"В пригороде Одессы горят три жилых частных дома, также есть повреждения энергетической инфраструктуры. Над ликвидацией работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил он.

Полтавщина

Ночью враг атаковал Полтавскую область.

В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом.

Два человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь, сообщили в Полтавской ОВА.

Также повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Последствия атаки на Полтавщину / t.me/poltavskaOVA

Ракетный удар по Украине 7 марта - последние новости

Рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны. Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС и взлете самолета МиГ-31К - носителя ракет Кинжал.

Ракетная атака продолжалась в два этапа: 3 часа 54 минуты - с 00:39 по 04:33. Второй этап: 1 час 3 минуты - с 05:30 по 06:33.

По данным мониторинговых каналов, во время ракетной атаки 7 марта оккупанты применили:

крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС с Каспийского моря;

крылатые ракеты 3М14 комплекса Калибр, запущенные флотом с рейда Анапы;

баллистические ракеты 9М723 комплекса Искандер-М;

авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59;

БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".

Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны. В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.

По словам Галущенко, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения.

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