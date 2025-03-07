РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

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РФ совершила очередную атаку на энергетику Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/german.galushchenko

Кратко:

РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины

Энергетики работают над ликвидацией последствий

В ночь на 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под удар попала энергетическая и газовая инфраструктура Украины в разных регионах страны.

Как сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко, атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.

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"Опять под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", - сообщил он.

В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.

По словам Галущенко, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения.

Министр призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 7 марта - последние новости

Рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны. Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС и взлете самолета МиГ-31К - носителя ракет Кинжал.

Ракетная атака продолжалась в два этапа: 3 часа 54 минуты - с 00:39 по 04:33. Второй этап: 1 час 3 минуты - с 05:30 по 06:33.

По данным мониторинговых каналов, во время ракетной атаки 7 марта оккупанты применили:

крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС с Каспийского моря;

крылатые ракеты 3М14 комплекса Калибр, запущенные флотом с рейда Анапы;

баллистические ракеты 9М723 комплекса Искандер-М;

авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59;

БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".

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