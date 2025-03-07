РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

Кратко:
- РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины
- Энергетики работают над ликвидацией последствий
В ночь на 7 марта страна-агрессор Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под удар попала энергетическая и газовая инфраструктура Украины в разных регионах страны.
Как сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко, атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.
"Опять под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", - сообщил он.
В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.
По словам Галущенко, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения.
Министр призвал украинцев оставаться в укрытиях из-за угрозы повторных атак и следить за официальными сообщениями о ситуации в энергосистеме.
Ракетный удар по Украине 7 марта - последние новости
Рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны. Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС и взлете самолета МиГ-31К - носителя ракет Кинжал.
Ракетная атака продолжалась в два этапа: 3 часа 54 минуты - с 00:39 по 04:33. Второй этап: 1 час 3 минуты - с 05:30 по 06:33.
По данным мониторинговых каналов, во время ракетной атаки 7 марта оккупанты применили:
- крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС с Каспийского моря;
- крылатые ракеты 3М14 комплекса Калибр, запущенные флотом с рейда Анапы;
- баллистические ракеты 9М723 комплекса Искандер-М;
- авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59;
- БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".
Другие новости:
- Удар прошёлся по детской поликлинике: россияне атаковали города Украины дронами
- Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырех
- Россияне массово атаковали Одессу дронами - горят жилые дома
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред