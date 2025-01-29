Украина под атакой "Шахедов": в Чернигове в результате удара возник пожар

Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

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В Чернигове прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

В среду вечером, 29 января, российские оккупанты атаковали окрестности Чернигова ударными беспилотниками типа Shahed. Звуки взрывов подтвердил глава МВА Чернигова Дмитрий Брижинский в Telegram.

"Враг в очередной раз осуществляет атаку шахедами. На окраинах города зафиксирован взрыв шахеда. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал он.

Впоследствии он добавил, что в результате атаки дроном возник пожар в двух нежилых зданиях.

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К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Он подчеркнул, что на месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили еще в 18:21. Около 20:03 мониторинговые каналы сообщали о движении ударного беспилотника в направлении Чернигова. Через несколько минут жители слышали звуки взрывов.

Shahed / Инфографика: Главред

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