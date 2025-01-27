Армия РФ запустила по Украине более 100 дронов: сколько сбили силы ПВО

В ночь на 27 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 104 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Были сбиты 57 дронов, 39 БПЛА не достигли цели и были локационно потеряны.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в десяти областях Украины: Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
39 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате атаки российских БПЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно, обошлось без жертв. Пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, в ночь на 27 января в Украине объявляли воздушную тревогу. В Днепре, Сумах и в Ивано-Франсковской области прогремели взрывы.
В Днепре в результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки, окна и двери верхних этажей. Также взрывная волна и обломки повредили автомобили.
Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.
В Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Под удар российской оккупационной армии попала критическая инфраструктура региона. В результате атаки вспыхнул пожар.
25 января армия страны-агрессора РФ нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому району Харькова, в результате есть пострадавшие.
В ночь на 24 января российские дроны атаковали Киевскую область. Повреждена многоэтажка и частный дом, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки погибли три человека.
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