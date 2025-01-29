Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Кратко:
- В Дарницком районе упали обломки вражеского дрона
- Пожара и пострадавших нет
Российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В 05:31 в Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.
В 06:09 мэр Виталий Кличко написал в Telegram о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо.
Пожара и информации о пострадавших пока нет.
"Все службы на месте. Пожара пока нет, пострадавших не обнаружили", - написал он.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, в ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.
Во время атаки обошлось без жертв, но были пострадавшие. Специальные службы ликвидировали последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
В частности, в Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.
В Харькове вспыхнул масштабный пожар на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Пострадали два человека, в том числе и ребенок.
В результате ночной атаки был поврежден инфраструктурный объект в Умани. Город остался без света.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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