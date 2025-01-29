Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

Пожара и информации о пострадавших пока нет.

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В Киеве сбили вражеский дрон / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

В Дарницком районе упали обломки вражеского дрона

Пожара и пострадавших нет

Российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В 05:31 в Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

В 06:09 мэр Виталий Кличко написал в Telegram о падении обломков в Дарницком районе недалеко от станции метро. Было повреждено ограждение и отдельное расположенное здание проходной Дарницкого депо.

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Пожара и информации о пострадавших пока нет.

"Все службы на месте. Пожара пока нет, пострадавших не обнаружили", - написал он.

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Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

Во время атаки обошлось без жертв, но были пострадавшие. Специальные службы ликвидировали последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

В частности, в Киевской области из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата загорелся музей ретро-автомобилей. Часть транспортных средств в ангаре была уничтожена и повреждена.

В Харькове вспыхнул масштабный пожар на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Пострадали два человека, в том числе и ребенок.

В результате ночной атаки был поврежден инфраструктурный объект в Умани. Город остался без света.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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