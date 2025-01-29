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Прекращение помощи Украине: Белый дом отменил заморозку федеральных программ - СМИ

Юрий Берендий
29 января 2025, 21:01
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Администрация Трампа отменила замораживание федеральной помощи, которая направлялась, в частности на гранты, отмечают СМИ со ссылкой на источники.
Прекращение помощи Украине: Белый дом отменил заморозку федеральных программ - СМИ
Белый дом отменил заморозку федеральных программ помощи / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вкратце:

  • Белый дом отменил заморозку федеральных программ
  • Решение было отменено под давлением законодателей-республиканцев в Конгрессе

Административно-бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, которая приостанавливала федеральные кредиты, гранты и другую финансовую помощь. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на анонимного сенатора-республиканца.

Из-за этой заморозки был остановлен ряд гуманитарных программ, в том числе и в Украине. Однако пока неизвестно, будет ли способствовать это восстановлению финансирования украинского представительства USAID.

видео дня

Сенатор-республиканец, знакомый с решением об отмене политического приказа, отметил, что оно было принято под влиянием значительного закулисного давления со стороны республиканских законодателей на Капитолийском холме.

Документ об отмене подписал исполняющий обязанности директора бюджетного управления Белого дома Мэтью Ваэт.

Один из сенаторов-республиканцев выразил облегчение по поводу этого шага.

"Хаос никогда не бывает хорошим", - сказал законодатель.

Сообщается, что сенаторы-республиканцы получили множество звонков от общественных лидеров, которые выражали обеспокоенность и неопределенность из-за потери федеральных грантов.

Самой серьезной проблемой стал сбой в работе веб-портала Medicaid, затронувший многие штаты и вызвавший значительный общественный резонанс.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в своем аккаунте в X отметила, что речь не идет об отмене заморозки федерального финансирования.

"Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами. Почему? Чтобы положить конец любой путанице, вызванной судебным запретом. Указы Президента (Дональда Трампа - ред.) о федеральном финансировании остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться", - написала она.

Финансовая помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 января Госдепартамент США объявил о немедленном и масштабном приостановлении иностранной помощи, включая финансирование для Украины. Как сообщает Politico, решение было принято на основании распоряжения госсекретаря США Марко Рубио.

Администрация президента Дональда Трампа временно остановила финансирование грантов и кредитов, чтобы проверить эффективность использования средств. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что администрация Байдена тратила бюджетные средства "как пьяные матросы".

Однако 29 января федеральный судья в Вашингтоне заблокировала указ Трампа о замораживании грантов и кредитов на сумму 3 триллиона долларов. Это стало ответом на иск активистов Democracy Forward. Как пишет The New York Times, окончательное решение по этому делу ожидается 3 февраля.

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Что такое The Hill?

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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