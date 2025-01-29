Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

Анна Ярославская
29 января 2025, 08:13
261
Судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward 3 февраля.
Дональд Трамп
Суд заблокировал решение администрации Трампа об остановке внешней помощи / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Главные тезисы:

  • Суд Вашингтоне временно заморозил указ администрации Трампа об остановке внешней помощи
  • Постоянное решение будет принято 3 февраля

Федеральный судья США в Вашингтоне заблокировал решение президента Дональда Трампа о замораживании грантов и кредитов на сумму 3 триллиона долларов.

Судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Постоянное решение будет принято 3 февраля, пишет The New York Times.

видео дня

"Правительство не знает всего объема программ, которые будут подлежать заморозке", - констатировала судья.

Таким образом, до 3 февраля администрация Трампа не может приостановить выплаты в рамках программ госпомощи, уже одобренных Конгрессом США, постановила судья.

Кроме того, рассматривается иск генеральных прокуроров 22 штатов и округа Колумбия, которые намерены заблокировать решение Трампа до окончательного пересмотра.

"Мы благодарны за эту административную остановку, которая даст нашим клиентам время разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", – заявила президент и исполнительный директор Democracy Forward Скай Перриман.

Это решение стало вторым случаем, когда федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продлить судебное разбирательство.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств. Также глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике "Америка прежде всего".

24 января Госдепартамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи. Кроме того, ведомство приостановило выдачу новой финпомощи.

28 января стало известно, что для украинцев, бегущих в Соединенные Штаты Америки от войны, приостановили программу United for Ukraine (U4U). Об этом сообщила служба гражданства и иммиграции США.

29 января пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Байдена тратила деньги "как пьяные матросы". По ее словам, решение администрации президента США Дональда Трампа о временной остановке финансирования грантов и кредитов необходимо для проверки эффективности расходов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп военная помощь война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

09:00Интервью
Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

08:13Мир
Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огня

Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огня

08:00Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности

Последние новости

09:14

"Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

09:00

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко

08:40

Была пьяной, курила, лезла обниматься: Соловий пришла на интервью "подшофе"

08:36

Карта Deep State онлайн за 29 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

"Отравился пропагандой РФ": в МИД жестко ответили на хамские выпады Фицо

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
08:13

Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

08:00

Два условия окончания войны в Украине: способен ли Трамп навязать России прекращение огнямнение

07:47

"Посылать таких": путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ из США - детали

07:24

РФ оккупировала Великую Новоселку и продвинулась в 4 населенных пунктах – DeepState

Реклама
06:49

Киев атаковали дроны РФ: обломки БПЛА упали возле метро

06:15

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:10

Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиныммнение

06:00

Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

05:35

Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражениеВидео

05:00

Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

04:37

Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

04:16

3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

04:04

Гороскоп на завтра 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

03:24

Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

03:08

"Враждовать с ними не стоит": 4 имени женщин с очень сильной энергетикойВидео

Реклама
02:32

Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

02:02

Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

01:54

РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

01:30

"Женя - прекрасный": Цимбалару прокомментировала отношения с Яновичем

01:12

Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

00:49

ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки зодиака ссорятся чаще всего

00:16

Выбирает Москву вместо Америки: Зеленский "отрубил" угрозы Фицо Украине

00:12

"Тратили деньги, как пьяные матросы": у Трампа назвали причину заморозки помощи

28 января, вторник
23:51

Соломия Витвицкая показала, чем "приманивает" бойфренда-военного домой

23:41

Россия попала по Николаеву: удар унес две невинных жизни

23:26

Иначе не будет: Китай "стал в позу" - к чему Си Цзиньпин призывает Россию и США

22:45

"Хочет сделать войну бесконечной": Зеленский резко ответил на заявление Путина

22:27

"Наш враг - Зеленский": Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

22:20

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

22:16

"Счастлив": Пугачева и Галкин устроили себе незабываемый вечер - детали

22:00

Военный учет по-новому и дерзкие заявления Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:54

Известный украинский музыкант вступил в ряды ВСУ

21:52

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

21:52

В ВСУ формируют корпуса: Зеленский объявил о модернизации армии

21:32

Для чего у курток два замка: эксперты назвали неожиданную функцию

Реклама
21:32

ВВК без очередей: в Минобороны назвали дату запуска электронных направлений

21:15

Головная боль исчезнет без таблеток: 6 лайфхаков и правила облегчающего массажа

20:55

Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

20:51

Наталья Валевская впервые показала нового бойфренда

20:17

Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

20:11

"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

20:07

Кто не сможет после СОЧ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили

19:58

Трамп хочет создать "Железный купол" над страной: к чему готовятся в США

19:53

В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: подробности инцидента

19:51

В Украину возвращаются дожди и снег: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять