Суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи - NYT

Судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward 3 февраля.

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Суд заблокировал решение администрации Трампа об остановке внешней помощи / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

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Суд Вашингтоне временно заморозил указ администрации Трампа об остановке внешней помощи

Постоянное решение будет принято 3 февраля

Федеральный судья США в Вашингтоне заблокировал решение президента Дональда Трампа о замораживании грантов и кредитов на сумму 3 триллиона долларов.

Судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Постоянное решение будет принято 3 февраля, пишет The New York Times.

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"Правительство не знает всего объема программ, которые будут подлежать заморозке", - констатировала судья.

Таким образом, до 3 февраля администрация Трампа не может приостановить выплаты в рамках программ госпомощи, уже одобренных Конгрессом США, постановила судья.

Кроме того, рассматривается иск генеральных прокуроров 22 штатов и округа Колумбия, которые намерены заблокировать решение Трампа до окончательного пересмотра.

"Мы благодарны за эту административную остановку, которая даст нашим клиентам время разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", – заявила президент и исполнительный директор Democracy Forward Скай Перриман.

Это решение стало вторым случаем, когда федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продлить судебное разбирательство.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств. Также глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике "Америка прежде всего".

24 января Госдепартамент США издал приказ о "прекращении работы" для всей существующей иностранной помощи. Кроме того, ведомство приостановило выдачу новой финпомощи.

28 января стало известно, что для украинцев, бегущих в Соединенные Штаты Америки от войны, приостановили программу United for Ukraine (U4U). Об этом сообщила служба гражданства и иммиграции США.

29 января пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Байдена тратила деньги "как пьяные матросы". По ее словам, решение администрации президента США Дональда Трампа о временной остановке финансирования грантов и кредитов необходимо для проверки эффективности расходов.

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