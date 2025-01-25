Госдепартамент США приостановил помощь Украине - Politico

По информации издания, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу выпустил новые указания.

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Госдепартамент США временно приостановил помощь Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Финансирование иностранной помощи приостанавливается на 90 дней

Представители USAID также получили указание остановить проекты

Госдепартамент США вводит немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи, включая помощь Украине.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на распоряжение Марко Рубио, пишет Главред.

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По информации издания, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу выпустил новые указания, которые приостанавливают финансирование большинства существующих программ иностранной помощи на 90 дней.

Подтверждается, что выделение средств на уже одобренные проекты, включая помощь Украине, временно заморожено.

Распоряжение допускает исключения для военного финансирования Египта и Израиля, а также на случаи чрезвычайной продовольственной помощи. Однако финансирование для таких ключевых союзников, как Украина, Иордания и Тайвань, приостановлено, отмечают источники.

Чиновники Госдепартамента предупреждают, что это решение может вызвать гражданские иски из-за невыполнения условий существующих контрактов. Несмотря на это, в указаниях отмечается, что дальнейшие решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приняты после завершения анализа, который должен быть представлен через 85 дней.

По данным Reuters, представители USAID также получили указание остановить проекты, связанные с Украиной.

Среди замороженных инициатив - поддержка школ, оказание медицинской помощи, в частности экстренной помощи матерям и вакцинации детей.

В то же время, корреспондент "Голос Америка" Остап Ярыш со ссылкой на Пентагон утверждает, что указ Госдепа не касается помощи Украине.

Указ Госдепа не касается помощи Украине, сообщает журналист / Фото: скриншот

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым на три месяца приостанавливается предоставление новой помощи иностранным государствам в сфере развития. В документе также предусмотрен пересмотр программ международной поддержки, чтобы они соответствовали его внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего". Как сообщает The Hill, это решение связано с ранее подписанным указом, обязывающим Государственный департамент проводить политику, направленную на приоритеты США, хотя конкретные детали этой стратегии не уточнены.

В то же время указ Трампа о 90-дневной паузе в финансировании международной помощи не распространяется на военную поддержку Украины. Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что ограничения касаются других направлений.

Администрация Трампа подтвердила готовность продолжать военную поддержку Украины. Однако Вашингтон при этом настаивает, чтобы страны-члены НАТО увеличили оборонные расходы до 5% от своего ВВП. Как отмечает Financial Times, команда Трампа уже проинформировала об этом европейских чиновников.

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