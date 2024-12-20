Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до уровня 5% от ВВП, написали журналисты.

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Трамп продолжит военную помощь Украине - FT / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Главное из материала Financial Times:

Трамп продолжит военную помощь Украине

Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону

Поставки оружия Украине обеспечат мир через силу

Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа продолжит военную поддержку Украины. В то же время Вашингтон потребует от Североатлантического альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП каждой страны.

Журналисты Financial Times в своем материале пишут, что команда Трампа уже сообщила о соответствующем решении европейским чиновникам.

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Военная помощь Украине будет продолжена

Ближайшие помощники Трампа по внешней политике рассказали высокопоставленным европейским чиновникам о планах новоизбранного президента продолжить военную помощь Украине.

Поставки Украине оружия обеспечат мир через силу

Журналисты также пишут, что несмотря на то, что Трамп не видит Украину в НАТО и стремится к немедленному прекращению огня, он также видит необходимость поставок Киеву вооружений после прекращения огня для реализации стратегии "мир через силу".

Трамп 20 января официально станет президентом США / Инфографика: Главред

Чего потребовал Трамп от НАТО

Трамп требует от каждой страны Альянса увеличить расход на оборону с 2 до 5% от ВВП. Сейчас тратят на оборону 5% от ВВП лишь 23 из 32 стран НАТО.

К слову, считается, что Россия, которая ведет войну против Украины, потратит на военные расходы 6,3% от своего ВВП.

Военная помощь Украине при Трампе – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее журналисты CNN предупредили о последствиях победы Трампа.

В частности, ссылаясь на предвыборную риторику Трампа и его команды, они допустили сокращение военной помощи Украине со стороны США.

Дональд Трамп намерен выполнять свои обязательства, в том числе и относительно войны России и Украины, сказал спецпредставитель нового президента по Киеву и Москве Кит Келлог. Келлог положительно оценил помощь администрации Байдена Украине и подчеркнул, что это усилит позиции новоизбранного президента Трампа.

В интервью американскому телеканалу NBC News Трамп допустил сокращение военной помощи Украине. Также он считает, что Байден должен был приложить усилия, чтобы остановить войну тогда, когда это было возможно.

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