Трамп принял решение по военной помощи Украине – Financial Times

Главное из материала Financial Times:
- Трамп продолжит военную помощь Украине
- Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону
- Поставки оружия Украине обеспечат мир через силу
Администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа продолжит военную поддержку Украины. В то же время Вашингтон потребует от Североатлантического альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП каждой страны.
Журналисты Financial Times в своем материале пишут, что команда Трампа уже сообщила о соответствующем решении европейским чиновникам.
Военная помощь Украине будет продолжена
Ближайшие помощники Трампа по внешней политике рассказали высокопоставленным европейским чиновникам о планах новоизбранного президента продолжить военную помощь Украине.
Поставки Украине оружия обеспечат мир через силу
Журналисты также пишут, что несмотря на то, что Трамп не видит Украину в НАТО и стремится к немедленному прекращению огня, он также видит необходимость поставок Киеву вооружений после прекращения огня для реализации стратегии "мир через силу".
Чего потребовал Трамп от НАТО
Трамп требует от каждой страны Альянса увеличить расход на оборону с 2 до 5% от ВВП. Сейчас тратят на оборону 5% от ВВП лишь 23 из 32 стран НАТО.
К слову, считается, что Россия, которая ведет войну против Украины, потратит на военные расходы 6,3% от своего ВВП.
Военная помощь Украине при Трампе – что об этом известно:
Как сообщал Главред, ранее журналисты CNN предупредили о последствиях победы Трампа.
В частности, ссылаясь на предвыборную риторику Трампа и его команды, они допустили сокращение военной помощи Украине со стороны США.
Дональд Трамп намерен выполнять свои обязательства, в том числе и относительно войны России и Украины, сказал спецпредставитель нового президента по Киеву и Москве Кит Келлог. Келлог положительно оценил помощь администрации Байдена Украине и подчеркнул, что это усилит позиции новоизбранного президента Трампа.
В интервью американскому телеканалу NBC News Трамп допустил сокращение военной помощи Украине. Также он считает, что Байден должен был приложить усилия, чтобы остановить войну тогда, когда это было возможно.
Другие новости:
- США готовятся предоставить Украине "лавину" военной помощи: в The Guardian рассказали детали
- Сколько ВСУ смогут воевать без помощи США: в Минфине назвали сроки
- США объявили новый пакет военной помощи Украине: список оружия для ВСУ
Что известно о Financial Times?
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред