Резкое сокращение помощи Украине: в CNN предупредили о последствиях победы Трампа

Дональд Трамп ранее говорил о том, что США могут оказать давление на Украину.

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Дональд Трамп может сократить помощь для Украины / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

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Администрация Трампа может сократить поддержку Киева

Вашингтон может надавить на Украину

США могут сократить помощь Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента.

Как говорится в материале CNN, резкое сокращение поддержки может оказать решающее негативное влияние на войну с РФ.

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Авторы отмечают, что в ходе предвыборной кампании Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс подвергали серьезному сомнению продолжение приверженности США Киеву, поскольку развязанная Россией война тянется уже почти три года.

Журналисты напоминают о том, что Трамп ранее говорил о том, что США могут оказать давление на Украину, чтобы добиться перемирия со страной-агрессором, а также заявлял о завершении войны в Украине в случае своего переизбрания президентом.

Также подчеркивается, что недавно Трамп предположил, что Украина должна была "немного уступить" Москве, заявив, что "любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас".

В материале подчеркивается, что победа Трампа на выборах приходится на сложный для Украины момент, ведь РФ активно продвигается на фронте в Донецкой области. При этом администрации Джо Байдена планирует продолжать оказывать Киеву максимально возможную поддержку до вступления Трампа в должность.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Ранее Трамп намекнул, что собирается делать с войной в Украине. Республиканец напомнил, что за четыре года его прошлой каденции на посту президента войны не было.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.

Как сообщал Главред, во время выступления перед сторонниками во Флориде Трамп заявил о своей победе. По его словам, теперь он стал и 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещал, что его новое президентство станет золотым веком для всей Америки.

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