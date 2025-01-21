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Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

Алёна Воронина
21 января 2025, 15:00обновлено 21 января, 15:43
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Глава ЦПД Совета нацбезопасности и обороны объяснил, затронет ли Украину указ Трампа о прекращении помощи от США другим странам на три месяца.
Трамп, ВГУ
Стало известно, прекратится ли помощь Украине от США/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Кратко:

  • Трамп поставил на паузу помощь другим странам на 3 месяца
  • В СНБО объяснили, касается ли Украины указ Трампа о прекращении помощи

Указ о приостановлении международной помощи на 90 дней, который подписал президент США Дональд Трамп, не касается военной помощи Украине.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что это касается других вещей.

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"Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней НЕ касается военной помощи Украине. Это все о других вещах", - написал Коваленко.

Также указ Трампа прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

"Коротко: нас это не касается. Помощь Конгрессу мы выбрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу). Новую помощь не проголосовал Конгресс. Все. Не разводите измену там, где ее нет", - отметил нардеп.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе/ Инфографика: Главред

Указ Трампа о приостановлении помощи другим странам на 3 месяца

Как сообщал Главред, Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца. Он подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в сфере развития иностранных государств. Также глава Белого дома поручил пересмотреть программы иностранной помощи, чтобы убедиться, что они соответствуют его внешней политике "Америка прежде всего".

В то же время указ позволяет возобновить финансирование раньше, чем через 90 дней, если будет проведена проверка и государственный секретарь или назначенное им лицо после консультации с директором Административно-бюджетного управления примут решение о продолжении программы в той же или измененной форме.

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