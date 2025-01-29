Не только дети: Зеленский признался, кто сегодня его вдохновляет

Прежде всего, главным источником его вдохновения являются люди, которые внушают желание жить и бороться.

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Владимир Зеленский провел встречу с курсантами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Зеленский пообщался с курсантами, лицеистами и защитниками Украины

Во время встречи он признался, кто из людей его больше всего вдохновляет во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и защитниками и защитницами Украины признался, кто из людей больше всего вдохновляет его сегодня. Соответствующее видео он обнародовал в Telegram.

Он подчеркнул, что источником его вдохновения являются разные люди, начиная от детей, до незнакомцев, которые работают на оборонных предприятиях.

видео дня

"Это совершенно разные люди, нет одного человека. Время меняется. Во времена борьбы за Украину - вдохновляет войско. В моменты, когда ты истощен, вдохновляют дети. Иногда, когда кажется, что нет выхода, находятся обычные люди... Ты видишь, как люди живут, ежедневно работая на заводах оборонных, на разных. И они говорят: "Господин президент, не переживайте, мы с Вами, Вы с нами. Мы их (россиян - ред.) все равно победим.", - поделился Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что главным источником его вдохновения являются люди, которые вселяют желание жить и бороться.

Заявления Владимира Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что глава США Дональд Трамп сможет заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти к миру. По его словам, это возможно, если у американского президента есть реальное желание путем силы убедить Путина восстановить мир. При этом Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение не будет просто бумажкой, а будет содержать справедливые пункты.

Президент Украины подчеркивал, что позиция Соединенных Штатов по усилению давления на страну-агрессора Россию является "справедливой и честной".

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина заинтересована в справедливом мире и не собирается признавать оккупацию своих территорий. Он также призвал Китай усилить давление на Москву для достижения мирного соглашения с более широкими гарантиями безопасности для Киева.

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