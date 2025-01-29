Зеленский поддержал позицию Трампа по Путину и переговорам - Fox News

Зеленский надеется, что мирное соглашение будет чем-то большим, чем просто лист бумаги.

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Зеленский назвал условие, при котором Трамп дожмет Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Зеленский:

Трампу удастся принудить Путина к миру при одном условии

Украина хочет справедливого мира

США в начале полномасштабной войны оставили украинцев без поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что глава США Дональд Трамп сможет заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прийти к миру.

Как он рассказал Fox News, это возможно, если у американского президента есть реальное желание путем силы убедить Путина восстановить мир. При этом Зеленский выразил надежду, что мирное соглашение не будет просто бумажкой, а будет содержать справедливые пункты.

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"Мы хотим, чтобы он (Трамп - Главред) был на стороне справедливости, на стороне Украины", - отметил президент.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Зеленский считает, что последние заявления Трампа относительно главы страны-агрессора России и потенциальных переговоров являются справедливыми, ведь Путин боится, чтобы сильный мировой лидер поддерживал Украину.

Кроме этого глава государства отметил необходимость усилить международное давление на Путина не только со стороны Штатов, но и Китая. Это по его мнению будет способствовать достижению мира и более широким гарантиям для Украины.

"Я считаю, что одних только гарантий со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", - добавил Зеленский.

Глава Украины также вспомнил поддержку США накануне и в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Выяснилось, что Зеленский просил экс-президента США Джо Байдена принять превентивные меры и предоставить Украине оружие, однако бывшая администрация США ему отказала.

"Параллельно с этим я просил страны Европейского Союза, и они не могли сделать это без одобрения Соединенных Штатов. Поэтому они всегда смотрят на Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения украинцы остались одни, и мы воевали сами", - подытожил он.

Планы Трампа по установлению мира в Украине

Напомним, в Сети появилась информация якобы президент США Дональд Трамп разработал план, чтобы завершить войну России против Украины за 100 дней. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что такие слухи являются фейковыми.

Ранее также СМИ писали, что Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если страна-агрессор Россия не согласится на прекращение войны в Украине.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что у президента США Дональда Трампа и официальных представителей Киева есть твердо разные предположения относительно мирного соглашения об окончании войны в Украине.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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