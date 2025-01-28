Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

Главное:
- Украина надеется на более прямую поддержку Трампа
- Путин готов согласиться только на капитуляцию Украины
- Трамп может понять, что экономического давления недостаточно для свержения РФ
У президента США Дональда Трампа и официальных представителей Киева есть твердо разные предположения относительно мирного соглашения об окончании войны в Украине. Об этом пишет Politico.
По состоянию на сейчас представители Украины не верят в способность нового президента США заключить выгодное соглашение. Несмотря на это, они надеются, что кремлевский диктатор Владимир Путин разозлит Дональда Трампа и тот более прямо будет оказывать помощь и поддержку Украине.
"Они верят, что российский лидер Владимир Путин не согласится ни на что, кроме ужасной капитуляции Украины - условия, от которого будет уклоняться Трамп как участник сделки", - говорится в статье.
С другой стороны у Трампа есть видение, что он может задобрить главу страны-агрессора России и заставить его к справедливому миру через угрозы развязать экономическую войну.
В то же время многие сомневаются, что такая стратегия давления на Российскую Федерацию сработает и что Путин на самом деле хочет положить конец войне на этом этапе.
"Западные лидеры ранее считали, что санкции и экономические проблемы приведут Россию в упадок, но потом развеяли эту мысль - и Трамп может стать следующим, кто это узнает", - пишет издание.
Мирный план Трампа по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что новый президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении России, демонстрируя готовность использовать экономическое давление для воздействия на российское руководство ради прекращения войны в Украине.
Накануне сообщалось, что Дональд Трамп намерен завершить войну в Украине весной на условиях, которые будут выгодны Украине. Ожидается, что он будет тесно сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее российский политолог Татьяна Становая заявила, что президент США Дональд Трамп не сможет выполнить нереалистичные требования по мирному соглашению российского диктатора Владимира Путина.
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