"100-дневный план Трампа": посол Украины в США сделала важное заявление

Важно:
- Слухи о "плане Трампа" являются фейковыми
- Россияне легко вбрасывают свои провокации
Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы разработал план, чтобы завершить войну России против Украины за 100 дней.
Такие слухи являются фейковыми, написала украинский дипломат на своей странице в Facebook.
По ее словам, даже на третьем году после начала полномасштабного вторжения россияне легко вбрасывают свои провокации в украинское информационное пространство.
"Для меня было очевидно, что это - вброс, как только я увидела, что план должен привести к чему-то до 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще", - пишет посол Украины.
В то же время она также отметила, что даже 8 мая - в День памяти - единственная среди всех послов приходит к Мемориалу Второй мировой возлагать венок и выступать.
"Потому как только видите, что якобы "американцы что-то предлагают до 9 мая" - можете смело включать критическое мышление", - добавила Маркарова.
Ранее сообщалось о том, что Трамп хочет завершить войну на выгодных Украине условиях. Трамп серьезно подходит к вопросу урегулирования войны и, как ожидается, он будет тесно сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин будет использовать все рычаги влияния перед встречей с Трампом. У Путина есть ресурсы для того, чтобы в дальнейшем в течение этого года атаковать Украину, используя дроны, ракеты, артиллерию и тому подобное.
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.
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Кто такая Оксана Маркарова
Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист.
Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия.
С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.
В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT.
С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.
29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.
8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины.
22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука.
4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства.
25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".
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