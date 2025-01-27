Путин будет использовать все рычаги влияния перед встречей с Трампом - Селезнев

Путин вряд ли приостановит обстрелы Украины перед встречей с Трампом. Он готов использовать все рычаги влияния, и главное для него - наличие ресурсов.

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Путин будет использовать все рычаги влияния перед встречей с Трампом, отмечает Селезнев/ коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Основные тезисы Селезнева:

Путин вряд ли поставит на паузу обстрелы Украины перед встречей с Трампом

Ключевой фактор для Путина относительно продолжения обстрелов - это наличие ресурсов

Россия имеет возможности и ресурсы для осуществления следующих ракетных атак

Страна-агрессор Россия имеет ресурсы для следующих ракетных обстрелов по Украине. Поэтому рискованно считать, что российский диктатор Владимир Путин возьмет паузу и не будет проводить обстрелы, надеясь на определенные договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что войска РФ не проводили массированных ракетных атак по территории Украины менее чем за неделю до и уже после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января.

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И Трамп, и диктатор Путин сигнализируют, что они могут провести разговор в ближайшее время. Однако, по словам Селезнева, неизвестно, поставит ли Путин на паузу массированные удары по Украине до этого диалога, ведь трудно спрогнозировать действия главы Кремля.

"Очевидно, что он (Путин - ред.) в своих планах, грезах мечтает взять полностью под контроль всю территорию Украины. Для реализации этой миссии он готов использовать все рычаги влияния: информационные, военные или силовые", - сказал эксперт.

Он отметил: очевидно, что у Путина есть ресурсы для того, чтобы в дальнейшем в течение этого года атаковать Украину, используя дроны, ракеты, артиллерию и тому подобное.

"Считать, что Путин возьмет какую-то оперативную паузу, надеясь на определенные договоренности с Трампом, я бы не рискнул. Я думаю, что ключевой фактор, который влияет на решение Путина о продолжении агрессии против Украины - это фактор ресурсов", - отметил Селезнев.

Он подчеркнул, что ресурсы у России есть. Поэтому, по его словам, не стоит тешить себя иллюзиями, что Путин вдруг станет "добрым дедом" и откажется от своей агрессии". Потому что план российского диктатора, ради которого он начинал так называемую "СВО", так и не реализован.

"Путину надо все. Поэтому пока он имеет ресурсы, чтобы хоть немного продвинуться для реализации своей цели, он будет действовать способом, который и действовал, включая массированные ракетные и дроновые атаки и вообще давление на всех рубежах и позициях, где он имеет возможность его реализовать", - считает Селезнев.

Эксперт добавил, что от последней ракетной атаки РФ по Украине с применением стратегической авиации прошло 12 дней, следовательно, прошло достаточно времени, чтобы враг мог подготовиться к следующей атаке.

Удар РФ по Украине дронами 27 января - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января в Днепре и на Ивано-Франковщине прогремели взрывы. В результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки в Днепре.

Также сообщалось, что дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области. В результате атаки вспыхнул пожар. О пострадавших информация не поступала.

Как стало известно, армия РФ запустила по Украине более 100 дронов - стало известно, сколько сбили силы ПВО. Беспилотники заметили в десяти регионах Украины. От атаки пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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