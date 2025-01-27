Буданов не говорил об 'угрозе существования Украины': ГУР прояснило ситуацию

Коротко:
- Слова Буданова о необходимости переговоров до лета и риске для существования Украины не соответствуют действительности
- Политики могут искажать слова представителей Сил обороны в собственных интересах
- Распространение информации с закрытых заседаний может представлять угрозу нацбезопасности
Заявление, приписанное руководителю ГУР Кириллу Буданову, в котором говорилось об "угрозе существования для Украины, если не будет переговоров", является ложным. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности", - говорится в сообщении.видео дня
В ведомстве отметили, что политические деятели "могут искажать в своих интересах" информацию, пытаясь использовать журналистов в собственных интересах. В то же время в ГУР добавили, что любые заявления или информация об обсуждении на закрытых совещаниях с участием военно-политического руководства государства могут представлять угрозу для национальной безопасности. Такую информацию может использовать враг для подрыва обороноспособности Украины.
"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", - отметили в ГУР.
Комментарии народных депутатов
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда утверждает, что слова Буданова о якобы необходимости переговоров до лета были вырваны из контекста и не соответствует тому, что было сказано на заседании. Также Дунда отметил, что тот, кто распространил эту информацию, должен ответить за свои действия, ведь информацию из закрытых заседаний запрещено обнародовать.
Смотрите видео с комментарием Дунды:
Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что глава ГУР "так не говорил", а фактически лишь отметил, что без изменений на фронте могут возникнуть серьезные проблемы.
Что говорят в ЦПД
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко считает "очень странным" тот факт, что нардепы активно распространяют информацию о том, кто, что и как сказал из представителей Сил обороны на закрытых заседаниях, которые имеют гриф "секретно" и касаются национальной безопасности.
"Тем более, искажая для медиа слова. Но речь не только о перекручивании слов начальника ГУР МО Кирилла Буданова, а в принципе о ситуации, когда из закрытого заседания от народного депутата "течет" информация. Это какая-то тотальная безответственность на грани с адекватностью. Включайте наконец свой мозг, нардепы", - добавил Коваленко.
Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости
Напомним, утром 27 января в СМИ появилась информация, что во время закрытой встречи между народными депутатами и представителями Сил обороны, руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не начнутся "серьезные переговоры".
На фоне этого заявления и других относительно переговоров и завершения войны руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что сейчас информация, фигурирующая в медиа разных стран, не соответствует действительности вообще.
Как сообщал Главред, политолог Владимир Фесенко отметил, что есть вероятность завершения войны в Украине в течение 100 дней, поскольку США, Россия и Украина заинтересованы в быстром решении вопроса. По его словам, Трамп может инициировать переговоры до 29 апреля.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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