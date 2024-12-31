"Россия внедряет ноу-хау": Буданов рассказал о проблемах ВСУ на фронте

FPV-дроны россиян невозможно остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

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Буданов рассказал о проблемах ВСУ на фронте / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, Википедия

Основные тезисы Буданова:

Россияне массово используют дроны с кабелем

Планируется поиск решения для противодействия беспилотников РФ

Украина до сих пор опережает Россию в плане войны дронов. Однако сейчас россияне активно используют FPV-дроны с кабелем, что создает огромную проблему. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", - отметил Буданов. видео дня

Он объяснил, что такие FPV-дроны россиян невозможно остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Это такое ноу-хау и тренд этого года", - добавил начальник ГУР.

По словам Буданова, в следующем году планируется работа над тем, чтобы найти технологическое решение для противодействия огромному количеству таких беспилотников.

Дроны ВСУ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские дроны способны бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. А разнообразные взрывы на территории страны-агрессора России происходят на военных объектах и объектах, которые связаны с "оборонкой" РФ.

Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский сообщил, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

Кроме того, 6 декабря Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Она имеет дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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