Уничтожение российского Ми-8: Буданов поделился подробностями исторической операции

Коротко:
- Украинские защитники уничтожили вертолет оккупантов
- Еще одна воздушная цель была поражена
Украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона раскрыл подробности исторической операции.
По его словам, дроны Magura V5 неоднократно атаковали вражеские воздушные силы. Однако ранее оккупационная техника все же могла долетать до береговой линии, хоть и с повреждениями.
"Сегодня впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован." - рассказал Буданов.
Глава ГУР добавил, что второй российский вертолет получил повреждения, однако борт смог добраться до аэродрома и совершить вынужденную посадку.
Удары по целям РФ - последние новости
Как писал Главред, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" осуществили историческую операцию по поражению российского вертолета Ми-8. В результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же вертолет России получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Кроме того, украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ полностью заблокирован.
Недавно в Главном управлении разведки МО Украины сообщали, что на временно оккупированной территории Донецкой области уничтожено четыре объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс", который использовали российские захватчики.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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