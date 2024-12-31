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Ситуация ухудшится по нескольким направлениям: что ждет РФ в 2025 году - прогноз

Юрий Берендий
31 декабря 2024, 15:20
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Ситуация для России в 2025 году будет только ухудшаться, однако сейчас у Кремля есть ресурсы для продолжения войны против Украины, считает Яковенко.
Ситуация ухудшится по нескольким направлениям: что ждет РФ в 2025 году - прогноз
Каким будет 2025 год для России - прогноз / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, скриншот из видео

О чем сказал Яковенко:

  • Сможет ли Трамп остановить войну в Украине
  • Объявят ли мобилизацию в России
  • Каким будет 2025 год для РФ

Чтобы проанализировать, что может произойти с Россией в 2025 году, следует сначала оценить ситуацию на поле боя в Украине. Ведь главное событие сегодняшнего дня - это война, которая продолжается на территории Украины и частично затрагивает Курскую область. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко в интервью "Главреду".

По его мнению, ключевым вопросом остается то, состоятся ли переговоры и, сможет ли Дональд Трамп остановить войну. Впрочем, Яковенко считает, что ответ очевиден - нет, это невозможно. Причина заключается в том, что достичь компромисса между позициями Путина и Украины не удастся.

"У Трампа вряд ли есть какой-либо ресурс для того, чтобы остановить войну, надавить на Путина и заставить его все это прекратить. Поэтому, я думаю, что наиболее вероятным будет инерционный сценарий развития событий", - указывает он.

Эксперт отмечает, что один из ключевых вопросов - будет ли в следующем году мобилизация в России. По его мнению, это маловероятно, поскольку Путин имеет ресурсы, чтобы продолжать привлекать людей в качестве "пушечного мяса".

"Если на фронте возникнет дефицит "мяса", на помощь придет Ким Чен Ын. Согласно последним сообщениям, он готов продолжать поставлять России северокорейцев. Поэтому у Путина есть возможности продолжать войну даже без мобилизации", - отметил Яковенко.

Также, еще один важный вопрос - насколько Запад готов продолжать поддерживать Украину. Это значительно влияет на события в России, которые зависят от хода войны. По Европе есть определенная уверенность, но главное внимание сосредоточено на готовности США продолжать помощь.

"И здесь многое будет зависеть от того, кого Трамп будет считать виновным в срыве потенциальной сделки. От украинской дипломатии, которая может и должна приложить максимальные усилия для того, чтобы Штаты признали виновным в срыве сделки именно Путина", - делает вывод аналитик.

Эксперт добавляет, что убедить в этом Трампа будет важной задачей, ведь его позиция будет существенно влиять на ситуацию. Он выражает надежду, что Украине это удастся, поскольку Путин остается основной преградой для завершения войны.

"Я думаю, что в 2025 году в России, как и раньше, будет ухудшаться экономическая ситуация. Однако не настолько, чтобы Россия и Путин не смогли продолжать войну. Следует ожидать новых попыток ужесточения режима внутри страны: увеличится количество политзаключенных и иноагентов", - сказал Яковенко.

Он предположил, что в 2025 году возможна полная блокировка YouTube в России, а также, вероятно, ограничение доступа к WhatsApp. В то же время Telegram, скорее всего, не заблокируют из-за большого количества прорежимных каналов.

"Дальнейшее нарастание одиозной пропаганды и ухудшение уровня жизни - вот примерные основные параметры того, что ждет Россию в 2025 году", - отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:

Яковенко отметил, что делать прогнозы по России сложно, поскольку страной руководит абсолютно неадекватная личность.

"Его неадекватность (Путина, - ред.) мы видели во время последней "Прямой линии". Человек наговорил столько вещей, что это, скорее, предмет не анализа, а поле работы психиатров. Когда человек говорит, что, мол, скучно, когда все стабильно, и нужна движуха со свистом пуль у виска (правда, у его виска никакие пули не свистят), или предлагает Западу "дуэль" с ударом "Орешником" по Киеву и западным ПВО, то это похоже на какую-то серьезную социопатию в тяжелой форме. Абсолютно неадекватные высказывания. Он играет чужими жизнями и делает это с удовольствием", - сказал Яковенко.

Аналитик также подчеркнул, что, несмотря на это, Путин остается лидером крупной ядерной державы, что является серьезной проблемой. Сейчас Кремль имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну с Украиной.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бойцы 6-го полка Сил специальных операций ВСУ во время наступательных действий взяли под контроль один из населенных пунктов в Курской области России. Об этом сообщили в ССО, отметив, что успех операции обеспечила поддержка артиллерии.

Украинский оборонно-промышленный комплекс существенно укрепил свои возможности, увеличив их в шесть раз. Практически все дроны для нужд фронта сейчас производятся в Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко высказал мнение о способности России развязывать новые войны. По его мнению, это напрямую зависит от хода войны в Украине.

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Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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