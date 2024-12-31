Может ли Путин развязать еще одну войну: эксперт удивил ответом

Главное из заявления эксперта:
- Путин не сможет вести две полномасштабные войны
- У России нет столько ресурсов и запасной армии
- Диктатор в состоянии вести гибридную войну силами диверсантов
Российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко предположил, способна ли Россия развязать новые войны.
По его словам, все зависит от развития событий в войне в Украине.
"Вопрос в том, что конкретно понимать под войной. Если считать войной гибридно-диверсионную войну, тогда мой ответ положительный. Путин в состоянии вести гибридную войну силами диверсантов, террористов и других группировок даже в условиях военных действий против украинцев", - сказал он в интервью Главреду.
Медиаэксперт также подчеркнул, что две полномасштабные войны Путин, конечно же, вести не сможет.
"У него нет столько ресурсов и запасной армии. Я не представляю, чтобы Россия параллельно с войной против Украины пустила танковые колонны, к примеру, в Литву или Польшу. А вот устраивать террористические атаки и диверсии, условно говоря, с нарушением связи и подрывом кабелей, россияне могут сколько угодно", - добавил Яковенко.
Смотрите видео, в котором Яковенко рассказал, что ждет Украину и Россию в 2025 году:
Возможность наступления РФ на другие страны - что известно
Как сообщал Главред, Североатлантический альянс обновляет стратегию противодействия гибридным угрозам в условиях опасности атак со стороны агрессора России. Диверсии или поджоги, к которым могут прибегнуть россияне, грозят "значительными" потерями.
Также известно, что Россия отработала атаку на Финляндию, Норвегию и Балтийские страны. В случае нападения, к операции могут привлечь десятки тысяч российских солдат.
Кроме того, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Кремль может осуществить ограниченную военную операцию против Альянса, о широкомасштабном нападении речь не идет.
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Кто такой Игорь Яковенко
Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.
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