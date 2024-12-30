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Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

Виталий Кирсанов
30 декабря 2024, 12:50
1185
Политический истеблишмент США, по словам Огрызко, осознаёт последствия возможной победы Путина в войне.
Огрызко, Трамп
Огрызко высказался относительно военной помощи США Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Основные тезисы Огрызко:

  • Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну
  • Без согласия Украины никакие договорённости реализованы не будут
  • Политистеблишмент США осознает последствия победы Путина в войне

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а, если быть реалистами, то многих месяцах. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Что нас ждёт в контексте прихода Трампа к власти в США, сейчас наверняка не скажешь. Впрочем, если анализировать заявления, звучащие из Вашингтона, становится понятным, что чёткой позиции у Трампа нет. Собрав воедино заявления Трампа, его помощников и советников, сложно спрогнозировать что-то конкретное", - говорит Огрызко.

По его словам, Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но теперь он забыл о 24 часах и говорит о месяцах, а, если быть реалистами, то многих месяцах.

"Ведь прекратить войну, исходя из того, что себе в голове нарисовал российский диктатор, невозможно по определению. Кто бы о чём ни пытался договариваться за нашей спиной, без согласия Украины никакие договорённости реализованы не будут. Теоретически Трамп может прекратить помогать Украине, но я думаю, что он этого не сделает, потому что, кроме Трампа, есть очень адекватное ядро Республиканской партии, которое прекрасно понимает, что будет означать победа России", - сказал эксперт.

Политический истеблишмент США, по словам Огрызко, осознаёт последствия победы Путина в войне.

"Разве что Трамп в силу своих политических амбиций хочет при любых условиях закончить войну и получить условную Нобелевскую премию мира. Но для трезво мыслящих американских политиков это не аргумент. Возможно, это является аргументом для Трампа, но не для политического истеблишмента, который осознаёт последствия победы Путина. Ведь, если Трамп согласится на то, что можно захватывать чужие территории и потом прекрасно себя чувствовать, это будет означать, что мир переворачивается с ног на голову и живёт по правилам ХІХ века. Получается, если у тебя есть большая армия, ты можешь напасть на соседнюю страну, и тебе это позволено. Так мы придём к кошмару и хаосу", - говорит он.

Как утверждает Огрызко, к некоторым заявлениям Трампа он относится скептически.

"Поэтому я не думаю, что Трампу позволят делать то, о чём он иногда говорит. А он делает довольно нетрадиционные политические заявления. Украине он говорит, мол, "зачем освобождать оккупированные территории, если там все города разрушены" (логика фантастическая!). Если бы он говорил так только об Украине, я бы очень расстроился. Но нет, Трамп и премьер-министру Канады предложил сделать эту страну 51-м штатом США, и в очередной раз хочет купить Гренландию. Я всё это складываю в одну цепочку и понимаю, что это не только об Украине – это об определённых политических прихотях Трампа, которые никоим образом никогда не будут реализованы. Поэтому я к этому отношусь довольно спокойно, даже скептически, потому что заявления заявлениями, а дела делами", - сказал эксперт.

Он также высказался относительно военной помощи США Украине.

Так что я бы сейчас не делал однозначных выводов относительно того, сохранится ли помощь США Украине. Думаю, помощь будет, ведь уже договорено о том, что на 2025 год и военная, и финансовая помощь Украине будет выделена. Это означает, что 2025 год мы преодолеем без проблем, поэтому этот год не станет трагедией.

Смотрите видео интервью с Владимиром Огрызко, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно дальнейшего хода войны и международной поддержки Украины:

Инициативы Трампа по завершению войны в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в начале декабря Трамп обратился к Путину и призвал его к миру.

Заявление последовало после того, как избранный президент США встретился с президентом Украины Зеленским и президентом Франции Макроном в Париже. Трамп сказал, что нужно прекращать огонь и начинать переговорный процесс.

Президент Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. Как отметил политик, сначала нужно обеспечить гарантии безопасности Украине, и только потом останавливать войну. Без гарантий делать этого нельзя, иначе РФ может в любой момент напасть снова.

У Путина назвали свои "условия" завершения войны: представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "собирается" вести переговоры с позиции ультиматума Путина. Сам Путин, по словам Пескова, больше "приветствует" инициативы Глобального Юга (заморозка войны без вывода войск РФ с оккупированных территорий, - ред.), чем идею Трампа.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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