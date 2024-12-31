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Путин дожмет Лукашенко: экс-глава МИД о вероятности вступления Беларуси в войну

Алексей Тесля
31 декабря 2024, 02:30
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Александр Лукашенко до последнего будет против вовлечения белорусских войск в войну, считает Владимир Огрызко.
Путин дожмет Лукашенко: экс-глава МИД о вероятности вступления Беларуси в войну
/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Важно:

  • Вряд ли стоит ожидать вступления Беларуси в войну против Украины
  • Путин может выдвинуть ультиматум и тогда Лукашенко не будет куда деваться

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал вопрос вероятности участия на стороне страны-агрессора РФ других государств в войне против Украины.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, вряд ли стоит ожидать вступления Беларуси в войну против Украины.

"Войска Беларуси – думаю, нет. Лукашенко понимает, что лично для него это будет означать и чем это будет ему угрожать. Ведь тогда Беларусь станет законным объектом для ударов Украины", - пояснил эксперт.

Вместе с тем он уточняет, что уже сейчас Беларусь помогает России в войне, поэтому она является законным объектом для атак.

"Кроме того, пока белорусские войска сидят дома и за пределы Беларуси не высовываются, – это одно дело, а как только первый белорусский военнослужащий будет задействован в войне – это уже будет совсем другая история. Тогда хрупкая, более-менее приемлемая для Лукашенко ситуация моментально развалится. Поверьте, у нас очень хорошо знают ключевые объекты промышленности Беларуси, знают, как быстро дроны способны долететь до них, в частности, до энергетических объектов, и знают, что после этого станет с белорусской экономикой и обществом", - уверен дипломат.

Поэтому Лукашенко до последнего будет против вовлечения белорусских войск в войну, разве что Путин выдвинет ему ультиматум, "тогда Лукашенко не будет куда деваться", пояснил он.

Собеседник также считает, что других стран, которые могли бы стать поставщиками оружия или войск в Россию, практически нет.

"Китай прекрасно понимает последствия таких шагов для себя. Там не настолько неадекватные лидеры, чтобы не осознавать этого. Иран – так же, это совсем другая история. Кто ещё остаётся? Никого, разве что наёмники – вот их Москва может насобирать по миру, в частности, в Африке, на Кубе, в Латинской Америке. Но это не регулярные войска, то есть здесь нельзя будет говорить, что это участие определённой страны в войне", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко Главреду:

Как сообщалось ранее, страна-агрессор Россия имеет немного поддержки от других государств, среди которых Беларусь. Кремлевский диктатор Владимир Путин ранее активно пытался втянуть в войну самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, однако сейчас это изменилось.

Ранее Главред писал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал выполнить эту просьбу.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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