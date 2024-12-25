ГБР задержало скандального экс-начальника Одесского областного ТЦК на выходе из СИЗО

Бывшего руководителя областного ТЦК во второй раз задержали после выхода из изолятора.

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Экс-чиновник планировал уехать из Украины / Коллаж: Главред, фото: ГБР

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Одесского экс-чиновника задержали в Киеве

Борисов оформил себе небоевую травму

ГБР подозревает его в легализации средств, полученных преступным путем

Экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП задержали сотрудники ГБР. На сайте ведомства говорится о том, что это произошло после того, как за чиновника был внесен залог в 39,364 млн гривен.

Известно, что после выхода из изолятора он хотел скрываться от следствия и выехать за границу. Вероятнее всего, речь идет о Евгении Борисове.

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"Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 25 декабря. Ему сообщено о подозрении в совершении новых уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) УК Украины", - говорится в сообщении.

Также экс-чиновник организовал себе оформление небоевой травмы, которую получил даже не при исполнении служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой Родины.

"На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 тыс. 480 грн за период апрель-июнь 2022 года", - добавили в ведомстве.

Также ГБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в совершении преступления по организации легализации средств, полученных преступным путем.

Разоблачение преступных схем ГБР - последние новости

Напомним, Главред писал, что правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Ранее в ГБР сообщили, что сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.

Накануне также ГБР в рамках досудебного следствия начало проверку списков "уклонистов", которые обнаружили во время обысков в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В списках содержались фамилии лиц и фиктивные диагнозы.

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Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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