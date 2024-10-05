ГБР взялось за списки 'уклонистов' главы Хмельницкой МСЭК: что ждет мужчин

Уклонистов из списков, которые нашли у руководительницы МСЭК Хмельницкой области, будет искать ГБР.

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ГБР будет искать уклонистов из списков, которые нашли у руководительницы МСЭК Хмельницкой области / Колаж: Главред, фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках досудебного следствия начало проверку списков "уклонистов", которые обнаружили во время обысков в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В списках содержались фамилии лиц и фиктивные диагнозы. Об этом сообщила пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, пишет Суспільне.

По словам адвоката Натальи Свирневской, следователям необходимо найти всех лиц, упомянутых в этих списках, и проверить их медицинские диагнозы.

"Надо будет устанавливать, правильный или неправильный указанный диагноз. Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить", - пояснила она. видео дня

В случае доказательства факта, что лицо из данного списка имеет ложный диагноз, установленный с целью уклонения от мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Адвокат отметила, если следователи установят, что лица платили деньги за получение диагноза, который давал основания для отсрочки или освобождения от службы в ВСУ, такие действия могут подпадать под статью 369 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает штраф до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, а также лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", - добавила Свирневская.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

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Напомним, 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына в незаконном обогащении. Во время обысков у них изъяли почти 6 миллионов долларов США в разных валютах, среди которых 100 тысяч долларов нашли в рабочем кабинете руководительницы. Также найдены поддельные медицинские документы и списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами.

Также народный депутат Андрей Одарченко, вероятно, сбежал за границу, поскольку его подозревают в попытке дать взятку чиновнику Государственного агентства восстановления. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что нардеп мог выехать через Закарпатскую область.

Как сообщал Главред, Офис Генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции нардепа Артема Дмитрука, подозреваемого в нападении на военного, который незаконно сбежал за границу. Как указано в сообщении, сотрудничество с иностранными органами позволило установить местонахождение Дмитрука.

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