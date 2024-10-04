Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

Им "светит" лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

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Обыски у руководительницы МСЭК / коллаж: Главред, фото: ГБР

Правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом сообщило ГБР.

Отмечается, что сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц.

Так, у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

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"Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно", - говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили, что семье чиновников принадлежат немалые состояния. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

"Все эти состояния руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям. Решается вопрос о сообщение чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения", - добавили в ГБР.

Отмечается, что санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

Расследование ГБР - что известно

Напомним, 29 августа, Государственное бюро расследований объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артема Дмитрука.

Позже Государственное бюро расследований сообщало, что знало о подготовке народного депутата Артема Дмитрука к выезду за границу. Однако следователи не имели законных оснований, чтобы его задержать.

Кроме того, ГБР провело обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали незаконному пересечению границы депутатом.

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