Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

Мария Николишин
4 октября 2024, 13:23
276
Им "светит" лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.
Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына
Обыски у руководительницы МСЭК / коллаж: Главред, фото: ГБР

Правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом сообщило ГБР.

Отмечается, что сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства должностных лиц.

Так, у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

видео дня

"Кроме того, дома у должностных лиц работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полумиллионом долларов через окно", - говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили, что семье чиновников принадлежат немалые состояния. Среди прочего, они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

"Все эти состояния руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям. Решается вопрос о сообщение чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения", - добавили в ГБР.

Отмечается, что санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР
  • Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына
    Обыски у руководительницы МСЭК и ее сына фото: ГБР

Что такое ГБР?

Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

Расследование ГБР - что известно

Напомним, 29 августа, Государственное бюро расследований объявило в международный розыск подозреваемого в нападениях на граждан действующего народного депутата Артема Дмитрука.

Позже Государственное бюро расследований сообщало, что знало о подготовке народного депутата Артема Дмитрука к выезду за границу. Однако следователи не имели законных оснований, чтобы его задержать.

Кроме того, ГБР провело обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали незаконному пересечению границы депутатом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГБР незаконное обогащение новости Украины новости Хмельницкого
Реклама

Главное за день

Ещё
"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:15Украина
В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

14:03Украина
Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сына

13:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Последние новости

15:15

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:11

3 очень строгих запрета: что нельзя делать 5 октября

14:56

Европейский Союз "может умереть": Макрон заговорил о развале блока

14:51

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

14:38

Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
14:06

Ни в коем случае не в холодильнике: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить картофель

14:03

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

13:57

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

13:38

Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра

Реклама
13:25

Почти 100 тысяч: глава Житомирской ОВА озвучил сумму своих доходов

13:23

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сынаФото

13:16

"Ты мой": Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко

12:45

В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

12:33

Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

12:30

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

12:03

"Путин боялся": Джонсон сказал, почему диктатор РФ напал на Украину

11:46

Наслушался фантазера-Путина: Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом - детали

11:43

Для лучшего роста и урожая: какие растения нужно обрезать в октябре - полный список

11:41

Гороскоп на завтра 5 октября: Тельцам - большие перемены, Рыбам - счастливый день

11:40

"Нежная моя": Сергей Жадан огорошил публичным обращением к Кристине Соловий

Реклама
11:36

Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезонеФото

11:25

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

11:23

Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

11:10

Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭСВидео

11:10

Блокирование вступления Украины в ЕС: в Польше неожиданно пошли по стопам Орбана

10:50

Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

10:47

Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означаетВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - паранойя, Козлам - тревога

10:36

База ППМ в Воронежской области в огне: Генштаб поделился деталями попадания

10:27

Мобилизация в Украине: в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста - что известно

10:06

"Лишь бы здоровый был": Сергей Притула показал взрослого сына-копию

10:01

Подожгли "конторы чекистов": в России сожгли областное управление ФСБВидео

09:51

2 самых вкусных кляра для рыбы: повара поделились рецептами, которые готовятся моментальноВидео

09:37

Во всех районах, кроме одного: в Киеве ухудшилось состояние воздуха

09:32

"Находилась в бреду": путинистка Любовь Успенская в тяжелом состоянии

09:23

"Силы обороны отступили": ситуация на Запорожье может существенно обостриться - Селезнев

08:34

Враг "дышит в спину" возле четырех населенных пунктов: DeepState об успехах РФ

08:34

НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной: в Пентагоне назвали причину

08:26

Готовятся исторические решения: Сибига заинтриговал заявлением после разговора с Блинкеном

08:10

Интереснее обстоят дела с Курской группировкоймнение

Реклама
07:56

"Страшно плохо для военных": эксперт рассказал о новых трудностях для ВСУ

07:45

"Может угрожать международный розыск": Рамина решила наказать беглеца Александра Волошина

07:19

В РФ - мощные пожары на двух НПЗ: что известноВидео

06:47

Остались месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ

06:10

Израиль и Иран сделали "октябрьский сюрприз" для выборов в СШАмнение

04:50

Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этомВидео

04:25

"Не допустите тотального поражения": командир назвал город, который атакует РФ после Угледара

04:04

Почему во Франции нельзя выбрасывать билеты на метро: неожиданное объяснение

03:36

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

03:00

Станет настоящим оберегом: что нужно повесить в доме 4 октября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять