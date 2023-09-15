СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

Служба безопасности Украины проводит обыски в доме народного депутата Нестора Шуфрича, его подозревают в государственной измене, пишет Украинская правда.

https://glavred.info/ukraine/sbu-provodit-obyski-u-nestora-shufricha-smi-10500832.html Ссылка скопирована

Шуфричу вручили подозрение / Украинская правда

Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с Владимиром Сивковичем, который, по данным следствия, работает на спецслужбы агрессора России.

Как сообщает Украинская правда, Шуфричу вручили подозрение.

"По словам источников УП, его подозревают в государственной измене. По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем", - пишут журналисты

видео дня

На своей странице в социальной сети Facebook журналист Юрий Бутусов пишет, что депутат задержан. Согласно его данным, проводится около 50 обысков по делу Шуфрича.

Служба безопасности Украины не подтверждает задержание Шуфрича.

Напомним, в марте 2022 года Нестора Шуфрича задерживали бойцы территориальной обороны Украины. Его обвиняли в фотографировании позиций ВСУ. Позже Шуфрича отпустили.

Также Шуфрич, писала УП, покидал территорию Украины в мае прошлого года. По информации журналистов, Шуфрич пересекал украинско-румынскую государственную границу. Сам Шуфрич заявил, что выехал законно и по семейным обстоятельствам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.