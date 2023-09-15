СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата Нестора Шуфрича. Его подозревают в государственной измене и сотрудничестве с Владимиром Сивковичем, который, по данным следствия, работает на спецслужбы агрессора России.
Как сообщает Украинская правда, Шуфричу вручили подозрение.
"По словам источников УП, его подозревают в государственной измене. По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем", - пишут журналисты
На своей странице в социальной сети Facebook журналист Юрий Бутусов пишет, что депутат задержан. Согласно его данным, проводится около 50 обысков по делу Шуфрича.
Служба безопасности Украины не подтверждает задержание Шуфрича.
Напомним, в марте 2022 года Нестора Шуфрича задерживали бойцы территориальной обороны Украины. Его обвиняли в фотографировании позиций ВСУ. Позже Шуфрича отпустили.
Также Шуфрич, писала УП, покидал территорию Украины в мае прошлого года. По информации журналистов, Шуфрич пересекал украинско-румынскую государственную границу. Сам Шуфрич заявил, что выехал законно и по семейным обстоятельствам.
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