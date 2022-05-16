Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

Нардеп пересек госграницу Украины с Румынией через КПП. Обещает вернуться до 23 мая.
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией, сообщил УП собеседник в правоохранительных органах.
Источник УП отметил, что Шуфрич пересек границу "на днях" через КПП "Порубное".
Позже УП обратилась через мессенджеры за комментарием к самому нардепу. Впоследствии он подтвердил информацию о выезде.
"Я выехал в пятницу, это правда. Выехал по семейным делам, абсолютно законно. Я являюсь отцом трех несовершеннолетних детей, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. До 23 мая вернусь назад", - отметил нардеп.
На время военного положения решением правительства запрещен выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет. Хотя в этом правиле есть ряд исключений.
Ранее Главред писал о том, что солдаты ВСУ задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.
Также напомним, украинский журналист Юрий Бутусов подрался с политиком Нестором Шуфричем во время прямого эфира в студии Савика Шустера. Драка произошла вечером в пятницу, 18 февраля.
Бутусов ударил Шуфрича после его слов, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском и русском языках. Разнять драку пытались другие политики, которые присутствовали в студии.
Читайте также:
- Бутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видео
- "Юра, добивай его": сеть взорвалась мемами на драку Бутусова и Шуфрича
- Даже пробив Шуфричу, вы не добьётесь измения точки зрения его электората