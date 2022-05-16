Уехал, но обещал вернуться: нардеп Шуфрич покинул Украину

Нестор Шуфрич выехал из Украины / УНИАН

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией, сообщил УП собеседник в правоохранительных органах.

Источник УП отметил, что Шуфрич пересек границу "на днях" через КПП "Порубное".

Позже УП обратилась через мессенджеры за комментарием к самому нардепу. Впоследствии он подтвердил информацию о выезде.

"Я выехал в пятницу, это правда. Выехал по семейным делам, абсолютно законно. Я являюсь отцом трех несовершеннолетних детей, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. До 23 мая вернусь назад", - отметил нардеп.

На время военного положения решением правительства запрещен выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет. Хотя в этом правиле есть ряд исключений.

Ранее Главред писал о том, что солдаты ВСУ задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Также напомним, украинский журналист Юрий Бутусов подрался с политиком Нестором Шуфричем во время прямого эфира в студии Савика Шустера. Драка произошла вечером в пятницу, 18 февраля.

Бутусов ударил Шуфрича после его слов, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском и русском языках. Разнять драку пытались другие политики, которые присутствовали в студии.

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