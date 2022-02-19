"Юра, добивай его": сеть взорвалась мемами на драку Бутусова и Шуфрича

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Украинский журналист Юрий Бутусов подрался с политиком Нестором Шуфричем во время прямого эфира в студии Савика Шустера. Драка произошла вечером в пятницу, 18 февраля.

Бутусов ударил Шуфрича после его слов, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском и русском языках. Разнять драку пытались другие политики, которые присутствовали в студии.

Соцсети взорвались мемами на этот инцидент.

В частности, один из пользователей отметил, что Бутусов "обнулил счетчик Шуфрича", ведь прошло ровно 1157 дней с момента, когда Шуфрич в последний раз с кем-то публично подрался. Другие пользователи также шутили насчет "обнуления счетчика".

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Один из пользователей назвал такое событие "Падение Нестора", опубликовав мем со словами "Юра, давай добивай его!"

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Twitter @Vasyl_Kaminskiy

Пользователи не обошли вниманием и то, что в этот самый момент задерживалось выступление президента США Джо Байдена с обращением к украинцам. Они пошутили, что"Байден тактически подождал с брифингом, пока Бутусов побьет Шуфрича".

Главред собрал самые яркие мемы, опубликованные пользователями:

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Напомним, подобные случаи драк и ссор в жизни Шуфрича нередки. Так, в октябре 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко и народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестор Шуфрич устроили перепалку в прямом эфире на телевидении. Нардеп обвинил главу Минздрава в том, что власти не подготовились к новой волне эпидемии коронавируса, и назвал Ляшко подлецом.

Также сообщалось, что журналист Роман Скрыпин обвинил Нестора Шуфрича в манипуляциях, которые использовала его нинешняя политическая сила и другие, в которых он находился раньше.

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