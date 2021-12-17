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"Вы привели за руку войну в Украину": журналист Скрыпин распек Шуфрича в прямом эфире

17 декабря 2021, 10:01
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Журналиста возмутила критика, которая прозвучала из уст Шуфрича в адрес западных союзников Украины, которые якобы недостаточно помогают официальному Киеву.

Шуфрича
Нестор Шуфрич / УНИАН

Известный журналист Роман Скрыпин обвинил нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестору Шуфричу в манипуляциях, которые использовала эта политические сила и другие, в которых он состоял ранее. Весьма гневную филиппику в адрес нардепа Скрыпин озвучил 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" канала "1+1".

Журналиста возмутила критика, которая прозвучала из уст Шуфрича в адрес западных союзников Украины, которые якобы недостаточно помогают официальному Киеву.

"У меня с вами незакрытый гештальт с 2014 года. Что вы несете? За нас никто не будет воевать – это понятно. Зачем эта манипуляция? Вы же это знаете. Сейчас типа претензия к европейцам и американцам. Они начали войну или москали?", — риторически спросил он.

Скрыпин отдельно возмутился словами Шуфрича о том, что, дескать, Украина "потеряла Крым".

"Что значит "потеряли"? Он отпал? Вы до сих пор не можете сказать, что у нас война. Она началась в 2014 году с оккупации Крыма, с вторжения России. Вы тогда говорили: "Что делать, стрелять в них?" Да, стрелять! Зачем вы сейчас манипулируете? Я не могу понять", – сказал журналист.

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Также Скрыпин потребовал извинений от Шуфрича как представителя политических сил, которые занимали и занимают ныне откровенно пророссийскую позицию.

"Вы привели за руку войну в Украину всеми своими усилиями. Вы теперь партия мира? Нет! Вы не партия мира – вы виновники этой войны", — заявил он.

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Напомним, ранее народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук поскандалила в прямом эфире с нардепом от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестором Шуфричем.

Отметим, что после слов Шуфрича в адрес Верещук, "слуга народа" попросила его вести дискуссию корректно.

В ответ Шуфрич довольно хамски попросил коллегу из СН "не верещать".

"Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю", - заявил он.

Верещук не оставила это без ответа и призвала Шуфрича вести себя корректно.

"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", - ответила она.

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Нестор Шуфрич Роман Скрыпин новости Украины
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