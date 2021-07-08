"Дам в зубы": "слуга народа" Верещук набросилась на Шуфрича после скандала в прямом эфире

Нестор Шуфрич влип в новый скандал / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук поскандалила в прямом эфире с нардепом от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестором Шуфричем.

Инцидент произошел в студии канала Украина 24 в ходе дискуссии между участниками передачи.

Отметим, что после слов Шуфрича в адрес Верещук, "слуга народа" попросила его вести дискуссию корректно.

В ответ Шуфрич опустился до хамства и попросил коллегу из СН "не верещать".

"Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не верещите, я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо верещать, когда я говорю", - заявил он.

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Верещук не оставила это без ответа и призвала Шуфрича вести себя корректно.

"Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыгрываю", - ответила она.

Отметим, что позднее в Telegram-канале Верещук пригрозила Шуфричу "дать в зубы", если он будет и впредь дразнить ее фамилию.

"Он опустился до того, что стал унижать меня, используя мое имя. Вынуждена публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентельменов: еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы", - написала Верещук.

Добавим, что на угрозы Верещук отреагировал Шуфрич. Для него заявление Верещук стало полной неожиданностью

"Пусть подойдёт и даст", - прокомментировал Шуфрич угрозу Верещук PavlovskyNEWS.

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Напомним, ранее между Шуфричем и руководителем Закарпатской организации Слуги народа Николаем Тищенко возник словесный конфликт из-за состава межпарламентской группы дружбы Украины и Венгрии. "Коля, ну какой ты венгерский, ты же Оболонский", ‒ обратился к Тищенко с трибуны уроженец Закарпатья Шуфрич.

Кроме того, в зале Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца".